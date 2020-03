Népes családja köszöntötte Cuni nénit

Kilencvenedik születésnapja alkalmából csámpai otthonában köszöntötte Kardos Józsefnét Szabó Péter, Paks polgármestere. Az ünnepeltről az önkormányzat közleménye szolgál életrajzi adatokkal. Mint írják, Gutermuth Mária, vagy ahogyan Csámpán mindenki ismeri, Cuni néni Pakson született 1930. március 3-án. Az első osztályt még ott járta, majd Budapesten élt egy évet, de szülei korán elváltak, és 1939-ben költöztek Csámpára az egyik nagyszülői házba.

1949-ben kötött házasságot, férje a téglagyár után a Paksi Konzervgyárban dolgozott, és onnan ment nyugdíjba. Cuni néni rövid ideig a mezőgazdaságban dolgozott, majd sorban születtek a gyerekek, így mellettük háztartásbeliként az otthoni teendőket látta el. Férjét és egyik gyermekét már elveszítette, de népes családot tudhat maga körül, hiszen a 48 évnyi házasság alatt kilenc gyermeket neveltek fel, akik huszonkettő unokával ajándékozták meg, és tizenhat dédunokával is büszkélkedhet. Sőt, már a tizenhetedik is úton van.

Mivel Csámpa védjegyének számítanak a rendezett zöldséges fóliasátrak, nem meglepő, hogy az ő családjuk is sok éven át termesztett zöldségféléket, foglalkoztak dinnyével, fűszerpaprikával is, amelyekből termeltek eladásra, piacra, családi szükségletre. Cuni néni a korához képest jól van, de a mozgás már nehezen megy neki, az utcában szokott sétálgatni, a közeli hősi emlékművet is gondozgatja. Napjait tévézéssel tölti, szereti a főzőműsorokat, a sportműsorokat, szorít a paksi csapatnak, de bevallottan régi Fradi-drukker.