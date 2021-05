Nike – a márka, ami milliókat hódított meg

Vannak olyan márkák, amiknek a nevét mindenki ismeri, mert hosszú évtizedek óta vannak jelen, és mert a név egybeforrt a magas színvonallal, strapabírósággal. A Nike is egy ezek közül a nevek közül. Széles körben ismert, és mindenki tudja, hogy minőségi holmik kerülnek ki a gyártók kezei közül. De persze nem csupán a tartósságnak köszönhetik a népszerűségüket a Nike termékei: a hétköznapokban is vállalható designnak is komoly szerepe van ebben.

Nike: a kezdetek

A Nike márka megalapítása Bill Bowerman és Phil Knight nevéhez fűződik, és 1972-re tehető. Az alapítók a győzelem görög istennőjéről nevezték el brandjüket, és a név nekik is meghozta a sikert, mint ahogy azt ma is láthatjuk, hiszen a Nike azóta is világhírű. Az első termék, amit piacra dobtak, egy cipő volt, de ezen a kereten nagyon hamar túlléptek, és folyamatosan szélesedett a termékpaletta.

Mára táska, melegítő, szandál és más ruhák és kiegészítők is elérhetők a kínálatban. A sportos vonal megmaradt, de a célcsoportot korántsem csak a sportolók teszik ki. A tervezők igyekeznek úgy alakítani az egyes termékek designját, hogy a mindennapokban is vállalhatóak legyenek az egyes darabok, a laza-sportos stílus jegyében. Így azok, akik a mindennapokban a kényelmet részesítik előnyben, bőven találhatnak számukra megfelelő öltözéket a Nike címkéje alatt.

Miért ilyen tartósak a Nike holmik?

Ahogy már említettük, a brand népszerűségéhez nagymértékben hozzájárul a strapabíróság: egy Nike holmi nem megy tönkre egykönnyen. Ez főként annak köszönhető, hogy eredetileg sportolók számára készültek a ruhák, cipők és kiegészítők, ezért a hétköznapi használat meg se kottyan nekik! Most pedig már bármit találhatsz a kínálatban. Nike papucs női és férfi változatban, pólók mindkét nem számára, nadrágok, sportmelltartók, sőt, még táskák is elérhetők. Mindeközben persze az eredeti vonal is megmaradt, a legjobb cipőket vásárolhatod meg, ha a Nike termékei közül válogatsz!

De miért éppen pipa?

Nemcsak a nevet, hanem a logót is mindenki jól ismeri: azt a bizonyos Nike pipát, ami a cipők oldalán, a pólókmellrészén, a táskák elején helyeztek el a tervezők. Benned is felmerül már a kérdés, hogy miért éppen a pipa a Nike jele?

Nos, az a pipa nem is igazán az, aminek látszik: 1971-ben Carolyn Davidsont tervezte meg a logót, ami egyébként Niké szárnyát hivatott szimbolizálni. Az ikonikussá vált logóval ma már rengeteg sporteseményen találkozhatunk, köztük világszínvonalú rendezvényeken is, hiszen a Nike komoly szponzor, sportolókat és rendezvényeket egyaránt támogat – közben pedig egyre ismertebbé válik, és egyre egyértelműbb a magas minősége is.

Ismertsége révén a Nike-nak egyébként a sport népszerűsítésében is komoly szerep jut. Marketingjüknek ez nagyon fontos részét képezi: minél szélesebb körben terjeszteni a rendszeres mozgás fontosságát. A sportoláshoz pedig szükség van a legjobb sporteszközökre és felszerelésekre, amit a márka maximálisan képes biztosítani.

Ha számodra is fontos a rendszeres mozgás, és szükséged van megfelelő felszerelésre, nézz szét a Nike kínálatában!