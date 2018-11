Nikosz erőssége a fejében van, nagyon nagy harcos

Kizakisz Georgiosz Nikolaosz sok tekintetben olyan mint kortársai, azaz a tizenegy éves fiú: imádja a focit, a számítógépes, illetve konzol játékokat. Ugyanakkor abban más, hogy négy és fél éves kora óta pingpongozik, és a sportágban többszöri magyar bajnoki címet tudhat magáénak, továbbá tízszeres válogatott is.

A sikertörténet édesapja múltjában gyökerezik. Kizakisz Georgiosz maga is pingpongozott, és olyannyira szenvedélyesen szerette ezt a sportágat, hogy már gyermeke születésekor eldöntötte, hogy megtanítja majd az ütő használatára. Készült is a baba Nikoszról egy fotó, amin egy pingponglabdával szerepel. Aztán, ahogy elkezdett cseperedni, eljött az idő, hogy megismerkedjen a sportággal. Édesapja akkoriban asztalitenisz szakkört vezetett a szekszárdi Baka iskolában, ahol a kisfiú rendszeresen megfordult, idővel ütő is került a kezébe, és játékosan elkezdték a foglalkozást. Négy és fél évesen vett részt első versenyén, a Báta Kupán (2012), ahol még az asztalt is alig érte fel. Az edzések aztán egyre gyakoribbak és komolyabbak lettek. Ma már szinte minden nap két órát töltenek az asztal mellett édesapjával, aki az edzője is egyben. Mint mondta, ösztönből és az alapján tanítja fiát, amit ő a versenyzői múltjában tapasztalt.

Bizonyos okok miatt saját alapítású, kétszemélyes sportegyesület keretében dolgoznak – Nikosz a szekszárdi Yorgos SE igazolt versenyzője –, főként saját finanszírozásból. Nagy segítséget jelent a számukra, hogy a fiú sulija, a szekszárdi Baka István általános iskola támogatását élvezik, így az épület aulájában edzhetnek, amikor nincs olyan körülmény, ami ezt megakadályozná. Ezen felül, ha csak teheti, édesapja elviszi játszani Bonyhádra a Vasas NB II-es csapatához, illetve Szászvárra, ahol edzőterem van. A versenyeken is önköltségen vesznek részt, mindössze két vállalkozás jelenti a szponzori gárdájukat, illetve vannak magánszemélyek, akik különböző formában támogatják őket. Például Straubinger Szilvia, aki edzőként, edzőpartnerként veszi ki a részét a munkából, amiben még dr. Szabó Péter is aktívan segédkezik, szintén edzőként. Nagy könnyebbség, hogy a szekszárdi Stefán Ételbárban Nikosz mindig ingyen ebédel. De meg kell említeni azt is, hogy pályázaton a helyi önkormányzattól is nyertek 140 ezer forintot, amiből 50 a könyvelői díjat fedezi.

Az eredmények így is jönnek. Nikosz nyolc és fél évesen lett először magyar bajnok 11 évesek elleni versenyben Mohácson. Ez volt élete egyik legszebb versenyélménye is, amelyre a legbüszkébb. Azóta még kétszer szerezte meg a magyar bajnoki címet. Továbbá tízszeres korosztályos újonc válogatott és Heraklész serdülő válogatott kerettag, Szekszárd város első saját nevelésű válogatott asztaliteniszezője. A keretbe való bekerülése némiképpen könnyebbséget jelent, a válogatott versenyeken való részvételt a szövetség finanszírozza, ahogy edzőtáborokba is el tudnak jutni a támogatásukkal. Megmérettetés majdnem minden hétvégére jut. Most például a szombathelyi nemzetközi serdülő európai ranglista versenyre készül, amelyre a válogatott nevezte, utána NB II-es, majd „TOP 24” verseny lesz.

– Nikosz előnye a fejében van, nagyon nagy harcos – válaszolta a büszke édesapa a kérdésre, hogy mi az, amiben fia erőssége rejlik. Hozzátette, ez egy egyszemélyes sportág, nagy koncentrációt igényel, a pillanat tört része alatt kell döntést hozni, meg kell találni az ellenfél gyenge pontját. Azt is elmondta, hogy miben kell fejlődnie Nikosznak: fizikumban és erőben kell felzárkóznia.

Az ifjú titánnak azért a pingpong mellett is jut ideje hobbikra. Nagy szenvedélye a foci. Egy ideig inkább ezt a sportágat választotta volna. – Nem akarok ütős lenni! – édesapja emlékei szerint, amikor fia óvodás volt, gyakran kiabálta ezt. Az ifjabb Kizakisz ma már saját bevallása szerint is jó döntésnek érzi, hogy nem váltott. A rajongás azonban megmaradt. Jelenleg Juventus drukker, de nem a csapat, hanem Ronaldo miatt. – Amióta otthagyta a Reált, sorra kapnak ki a mérkőzéseken, a Juve pedig nyer – mondta lelkesen. Korábban futballal is kombinálták az edzést, az örömfoci Georgiosz szerint is a legjobb erőnléti tréning. A fiú, ha teheti, most is rúgja a labdát barátjával, de a foci szakkört elhagyta, mivel tavaly edzésen eltörte a bal kezét.

Mi a helyzet a számítógépes játékokkal? – a kérdés elevenre tapintott. Nikosz gyenge pontja – ahogyan az ő korában ma nem meglepő – az Xbox és a számítógép. A virtuális térben is elsősorban focizik, de – fogalmazzunk így – kortársi nyomásnak engedve a Fortnite nevezetű, rendkívül népszerű játékkal is sok időt tölt.

Mindez nem megy a tanulmányai rovására: az évvégi bizonyítványában mindössze négy négyese volt az ötösök mellett. Idén az 5. A osztályba jár, magántanulóként, de csak azért, mert így a sport miatti hiányzásokat könnyebb megoldani. Szereti a sulit, a tanárait, az osztálytársait. Ők persze tudnak a sikereiről, mindig mondják – amikor édesapja nyilatkozik legújabb eredményéről az egyik helyi adónak –, hogy „Nikosz, megint benne voltál a rádióban”.

A nagybetűs Cél az ötkarikás játékokon való részvétel. – Nagyon szeretnék kijutni egy olimpiára, de ahhoz még nagyon sok munka, edzés, meg év kell – mondta az ifjú tehetség. Édesapja pedig hozzátette, támogatókra is szükség van, főleg egy edzőpartnerre, aki mellett fejlődni tud. Ő játékosként már kevésnek érzi magát fiához, akinek tehetsége érezhetően lenyűgözi. Mint mondta, tavaly korábbi ígéretéhez híven, leborult előtte, amikor egy mini Európa-bajnokságon bejutott a 16 legjobb közé. Megítélése szerint Nikosz korosztályában, tudása alapján Európában a legjobb nyolcban biztosan benne van, de még jobb is lehetne, ha a körülmények megfelelőbbek lennének.