Nincs könnyű helyzetben a menhely

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Nehéz helyzet elé állította a szekszárdi kutyamenhelyt is a koronavírus-járvány. Fiáth Szilvia, a telep vezetője elmondta, hogy ők is azok közé tartoznak, akik jelen helyzetben sem tudnak otthon maradni, hiszen az állatok mindennapos ellátásra szorulnak. Rajta kívül hárman dolgoznak a menhelyen, illetve még egy ember besegít, mást azonban a járványveszély miatt nem fogadnak. Sem a gondozásban segítő önkéntesek, sem a kutyák sorsát jobbra fordító örökbefogadók nem mehetnek most a telep területére.

Adományokat azonban továbbra is fogadnak, de csak úgy, ha azokat a kapu előtt helyezik el. A táp mellett nagy szükség van most raklapokra is, amelyeket le tudnak tenni, hogy azzal tegyék járhatóvá a hó miatt felázott terepet. A legjobb erre a célra, az amelyiknek szorosan vannak a lécei. Fiáth Szilvia hozzátette, hogy a pénzadományokat is szívesen veszik, hiszen tisztítószerekre, állatorvosra is költeniük kell. Aki segíteni szeretne, további részleteket talál a Szekszárdi Kutyamenhely Facebook-oldalán.