November végéig még nem várható fagy

Elkényeztet bennünket az időjárás, nyoma sincs annak, hogy november közepét mutat a naptár. A hőmérséklet két naponként megközelíti a tizennyolc fokot. Igaz, cserébe egyik front váltja a másikat. A dél felől érkező mediterrán ciklonok hol esőt hoznak, és pár fok lehűlést, hol napsütést, melegfronttal. Nagyon megviseli azokat, akik érzékenyek az időjárás változásaira.

Dr. Vörös Géza agrárszakmérnök, évek óta feljegyzi az időjárás alakulását, azt mondta, a november elején megszokott lehűlés idén csak egyetlen napra, elsejére korlátozódott. Akkor hajnalban mínusz egy fokot mértek. A délről érkező mediterrán áramlás miatt sok a csapadék és az enyhe idő. Eddig csak Szekszárd körzetében hetven milliméternyi eső hullott, a talaj alaposan átázott, így aki eddig nem vágta le a kukoricáját, az most bajban van, hiszen nem tud rámenni a földekre. Az őszi búza vetése is csúszik a sáros föld miatt azoknál, akik amúgy is később vetettek az átlagosnál.

Októberben még huszon­nyolc fokot is mértek, ami szokatlan így ősz végén. Az idei év amúgy is tele volt meglepetéssel, februárban plusz huszonkét fok, áprilisban pedig harminc fok is előfordult. S hogy meddig tart az évszakhoz képest enyhe idő? Az előrejelzés azt mutatja, hogy november végéig hó biztosan nem lesz és erőteljes hidegfront sem várható. Fokozatosan hűl le a levegő, de plusz tíz foknál nem nagyon lesz hűvösebb. December közepétől ígérnek mínuszokat napközben is, kis szerencsével akár hó is eshet.

A novemberi hőmérséklet húszéves átlaga 6,7, a tízéves pedig 7,1 fok volt.