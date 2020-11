Novemberben is akad még teendő a kiskertekben

Egyre hidegebbek a reggelek és az éjszakák is, és hamarosan egyre gyakrabban alakulnak majd ki talaj menti fagyok is. A levelek már felvették őszi színüket, és elkezdtek lehullani a fákról. Itt az ideje, hogy az utolsó lépéseket is megtegyük ahhoz, hogy előkészítsük kertünket a télre és a fagyokra.

Ahogy az őszből lassan a télbe lépünk át, egyre fontosabbá válik, hogy eltávolítsuk a lehullott vagy haldokló növényi részeket a kertünkből. Ha ugyanis ezt nem tesszük meg, akkor tavasszal növelhetjük a kártevők, gombák, valamint a különböző betegségek felbukkanását.

A gyepnek jelenti a legnagyobb problémát a lehullott levél, ugyanis így télen nem kap elég fényt a fű, és akár el is rothadhat a levelek alatt. Ezért a gyepekről mindig gyűjtsük össze a leveleket, és komposztáljuk őket, vagy pedig szórjuk a fák és a cserjék alá. Arra mindig figyeljünk oda, hogy a diófa levelét soha ne tegyük bele a komposztba, mert növekedésgátló anyagot tartalmaz.

Ha a paradicsomnövényeink penészesek voltak idén, esetleg más kórokozó vagy kártevő tizedelte növényeinket, akkor érdemes fertőtlenítenünk azokat a területeket, ahol neveltük növényeinket. Így ugyanis nem marad a földben a betegség, és nem jut majd át a következő évre. Ilyenkor az összes elhalt növényi részt távolítsuk el, és hidrogén-peroxiddal fertőtlenítsünk le mindent. Hagyjuk megszáradni a területet, így már télen felkészülhetünk a következő évre.

Ha már gyakoriak az éjszakai fagyok, akkor eljött az ideje, hogy kiássuk a virághagymákat és elraktározzuk őket. Erre azért van szükség, mert így nem fognak károsodni, amikor már túl alacsony lesz a hőmérséklet. Távolítsunk el annyi földet a hagymákról, amennyit csak lehetséges, és rétegezzük újságpapírba vagy fűrészporba.

Ültessünk gyümölcsfákat, bokrokat. A nagy méretű, szabad gyökerű vagy konténeres díszcserjéket is novemberben kell elültetnünk. Így a növények már a tél beállta előtt begyökeresednek majd, így növekedési előnnyel kezdhetik az új szezont. Az örökzöld és a fagyérzékeny fákat azonban jobb ha csak tavasszal ültetjük el. A meglévő fák és bokrok visszametszése is elengedhetetlen, főleg akkor, ha megbetegedett, sérült vagy elhalt ágakat lát az ember.

Borítóképünkön: fontos a fák visszametszése, főleg a sérült, elhalt ágaké