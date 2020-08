Ők kapták a legtöbb szavazatot játékunk első fordulójában

A Tolnai Népújság és a teol.hu legújabb játékában arra biztattuk a Tolna megyei horgászokat, hogy mutassák meg büszkeségeiket olvasóinknak, akik portálunkon szavazhattak is a fotókra.

A verseny júliusi fordulójában egy fiatalember, Balogh Erik fotója kapta a legtöbb szavazatot (183), amelyet a Bán József méretes fogásáról készült felvétel követett (152 szavazat). A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig egy hölgy, Jakab Jolán állhatna fel (147 szavazat).

Balogh Erik szekszárdi horgász a Decsi horgásztóból emelte ki ezt a 16,8 kilogrammos pontyot. A csali 22 mm-es chilis bojli volt, fél 16 milliméteres rákos pop up-al kikönnyítve. A behordást követően 30 perc múlva jelentkezett a kapás, majd 20 perc fárasztás után került a partra a méretes hal.

Bán József Pusztahencséről küldött fotót szép fogásáról. Az eset ráckevei nyaralásuk során történt, július 13-án érkezett a 10,78 kilós ponty. – Nagy élmény volt számomra kifogni. Azon az éjszakán több ilyen és ehhez hasonló halat is fogtam – írta.

Jakab Jolán szekszárdi olvasónk azt írta, imád horgászni. Sokan különcnek is tartják, hogy nő és ráadásul 63 éves létére ez a hobbija. – Fadd-Domboriban, július 4-én estefelé, fél nyolc táján egyszer csak süvített a nyeletőfékes orsó. Egy szem kukorica volt a csali. Akasztáskor tán két méterre is kiugrott a vízből, hétszer csaltam partközelbe, hétszer vissza is ment. Aztán szép csendben megadta magát, s a párom, Papócika megszákolta a 8,84 kilós amúrt – szólt a fogásról a beszámoló.

Mindhárman egy-egy ötezer forint értékű ajándékcsomaggal gyarapodnak a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voksot begyűjtő horgász egy tízliteres Quechua hűtőtáskával is gazdagodik. A nyeremények átvételéről hamarosan értesítjük a nyerteseket.

Ezzel azonban még nem ér véget a megmérettetés, hiszen augusztusban újabb nevezőket várunk, akik szombaton 12 órától tudják feltölteni képeiket a verseny oldalára. A nevezők ismét olvasóink szavazatai alapján mérettetnek meg, majd a következő hónap elején újból eredményt hirdetünk. Ez így lesz minden hónapban egészen októberig, novemberben pedig megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét Az év fogása címért.

És hogy miért kérjük, hogy írják meg történeteiket is? Azért, hogy a legjobb sztorikat és mesélőiket külön is be tudjuk mutatni havonta megjelenő horgászoldalunkon.

Augusztus 8-tól ismét irány a teol.hu/ahonapfogasa oldal, ahova várjuk a képeket és beszámolókat!