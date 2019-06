Örömteli teendők júniusban a kiskertekben

A megüresedett helyekre ültethetünk még céklát, sütőtököt, bokros babot, kaprot, hagymát.

Június közepén már nagyon mutatós tud lenni a kiskert, ha addig időben elvégeztük a kapálást, gyomtalanítást. Már beérett a cukorborsó, lehet szedni a hagymából, a saláta már a vége felé tart ugyan, de hamarosan sütésre, főzésre alkalmas a tök. Ha szerencsénk van, már az első uborkákat is szedni lehet, ami így, nagy melegben kovászos uborkának elkészítve igazi csemege.

A paradicsomok ugyan még zöldek, de már biztatóak arra nézve, hogy hamarosan kóstolgathatunk belőle. Nem szabad elfelejteni, hogy a levelek hón­aljából előtörő hajtásokat minél korábban ki kell tördelni, mert különben a tápanyagok jelentős részét elszívják a virágokat viselő főhajtások elől.

Van még bőven teendőnk a kertben, hiszen a palántáinkat nemcsak kapálgatni kell – a paradicsomokat, padlizsánt nem árt felkupacolni, mint a burgonyát – hanem öntözni is, ha szép és bőséges termést szeretnénk. A megüresedett helyekre – a cukorborsó, a saláta, a már felszedett retek – ültethetünk még céklát, sütőtököt, bokros babot, kaprot, de akár csemegekukoricát is, legfeljebb ez utóbbi az ősz elejére érik be. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy most van itt az ideje, hogy megritkítsuk a sárgarépát, petrezselymet, hogy szép gyökerű zöldségeink legyenek.

A legtöbb udvarban, kertben vannak rózsabokrok, melyek már virágzanak. Az elszáradt virágokat óvatosan távolítsuk el, hogy a rózsabokor ne veszítsen túl sok levelet. Gondoskodjunk a tápanyag-utánpótlásról. A rózsa betegségei, mint a lisztharmat, a rózsarozsda ritkán lépnek fel, ha a megfelelő fajtát a megfelelő helyre ültettük. A beteg leveleket azonnal vágjuk le, és ne adjuk a komposzthoz.

A frissen ültetett rózsa meghálálja, ha esténként jól beiszapoljuk vízzel. A jól begyökeresedett töveket viszont alig kell öntözni. A szerves trágyától a rózsa erőteljesebb lesz, és gazdagabban virágzik. Sokan ültették ki még tavasszal a leandereiket, ezeket is hetente egyszer alaposan meg kell öntözni. Most kezdődik a gyógy- és fűszernövények betakarítása. A virágzó levendula, kakukk­fű- és rozmaringhajtásokat kössük össze kis kötegbe, és fejjel lefelé akasszuk fel szellős, árnyékos helyre, ahol egy hét alatt a nyári meleg időben megszáradnak, és a leveleiket lemorzsolva akár egy évig is tárolhatók.