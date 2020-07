Országos program keretében gyérítik a szúnyogot

Nem kétséges, hogy megyénk a szúnyogokhoz kapcsolódó univerzumban jelentős helyet foglal el. Ezt bizonyítja az, hogy nemrég Dunaföldváron is tanulmányozta a vérszívókat dr. Rubén Bueno, az Európai Szúnyogirtók Szövetségének elnöke.

– A pár nappal ezelőtti esőzés számos kisebb-nagyobb, pangó vízfelületet hagyott maga után a Gemencben, de nyilván a megyében másutt is – mondta el lapunknak Csontos Péter, a Gemenc Zrt. osztályvezetője. – Ez azt jelenti, hogy hamarosan, várhatóan a jövő héten már kikelnek a lárvák és megsokasodik a szúnyogok száma. Vendégeink közül már most is többen panaszkodnak a vérszívókra. Árnyékos helyen valóban gyakoriak, az erdőben sétálóknak védekezésként zárt ruházatot és riasztószert javaslunk.

A védekező magatartás mellett a másik megoldás a támadás, azaz a gyérítés. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjának idevágó, friss összegzésében olvasható, hogy a Duna mentén sok a szúnyog. A célpont tehát adott.

– A múlt héten országszerte háromszázkilencvennégy településen, összesen csaknem százharmincháromezer hektáron zajlott le szúnyoggyérítés – közölte Köves Péter törzs­őrmester, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferense. – Ez az országos programba ágyazott munka a következő napokban folytatódik. Baján és Mohács térségében, a dunaújvárosi régióban, illetve – immár megyénkbe érkezve – Pakson földi kezelésekkel gyérítik, illetve gyérítették a szúnyogokat.

A program kedvezményezettjeinek listájára előzetes feltérképezés alapján kerülhettek települések. Az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság adatai alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága felmérte, hogy mely régiókban volt szükség az elmúlt években a csípőszúnyogok elleni szervezett védekezésre. Az adatokat a Főigazgatóság kiegészítette az elmúlt évek ár- és belvízi védekezésekor szerzett információkkal, valamint az előzetes szakértői javaslatokkal.

Az országos program megyére vetített térképét áttekintve nyugtázhatjuk, hogy a Duna nyugati sávja – mintegy 10-15 kilométer szélességben – Dunaföldvártól Pörbölyig végig érintett a július 20. és 26. közötti, kémiai gyérítésben. Emellett a Völgység is a színnel jelölt területek közé tartozik. Köves Péter mindehhez hozzátette, hogy bármelyik – a listán jelenleg még nem szereplő – helység részese lehet az állami szúnyoggyérítési programnak, természetesen indokolt esetben.

– Amennyiben településén bárki szúnyoginváziót tapasztal, értesítse erről a nyilatkozatra jogosult önkormányzatot – javasolta a sajtóreferens. – A település a szúnyoggyérítés iránti kérelmét az illetékes fővárosi vagy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság e-mail-címén, vagy az [email protected] központi e-mail-címen jelezheti. A bejelentés indokoltságát szakértőink vizsgálják meg.

Terjedésüket a légmozgás segíti Hazánkban több, mint 50 csípőszúnyogfaj honos – olvasható az ANTSZ honlapján található tájékoztatóban. Ami közös bennük, hogy a nőstény szúnyogok alkalmanként gerinces állatok vérét szívják. A csípőszúnyogok csak egy kis csoportja kedveli az emberi vért. Vannak olyan fajok azonban, melyek emberi és állati vért egyaránt szívnak. Folyók, tavak partján nyáron tömegével fordulhatnak elő. Ugyanakkor a természetes vizektől távol is találkozhatunk velük. Ennek oka egyrészt az, hogy a szúnyogok terjedését a légmozgás segíti. Másrészt számos olyan szúnyogfaj van, melyek lárvái a különböző tárgyakban, kisebb vízgyűjtő edényekben, de akár a keréknyomban megülő esővízben is fejlődnek. Ezek a szúnyogok az ország minden településén előfordulnak a tavaktól, folyóktól, mocsaraktól függetlenül.

Borítóképünkön: Technikával a vérszívók hadserege ellen. Ismét engedélyezték a repülőgépes gyérítést