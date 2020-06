Összefogás kezd kibontakozni Katrina teljes gyógyulása érdekében

MindenJó Katrináért néven hoztak létre Face­book-csoportot Ács Katrina gyógyulása érdekében. A most hatéves szekszárdi kislánynál tavaly év elején diagnosztizáltak a pécsi klinikán akut limfoid leukémiát. Több hazai kezelés után egy Magyarországon még nem elérhető eljárás, a CAR-T sejtes kezelés lendíthetné őt tovább a gyógyulás útján, amit Izraelben tudnának elvégezni. Az utazás, a szállás, az egyéb járulékos költségek és az utókezelések igen jelentős kiadásokkal járnak. Az ezekhez szükséges összeg előteremtésében kéri az emberek segítségét a család.

Dömötör Beáta, Katrina édesanyja a közösségi oldalon osztotta meg a történetüket. Mint írta, a kezdeti kezelések biztatónak tűntek, ám a nyolcadik, illetve a tizenötödik napi csontvelő-mintavétel eredményei már arra engedtek következtetni, hogy nem lesz egyszerű a gyógyulás, ezek alapján ugyanis átsorolták a kislányt a magas kockázati csoportba.

Emiatt erősebb dózisban kapta a kezeléseket, amelyek fizikálisan és mentálisan egyaránt nagyon megviselték, és sok fájdalmat kellett elviselnie.

Az állapotát újabb csontvelő-mintavételekkel ellen­őrizték, és az egyik ilyen után azt közölték a családdal, hogy Katrina leukémiás sejtjei mutálódtak, ami szükségessé tette, hogy a pécsi klinika után a Dél-pesti Centrumkórház Gyermekonkológiai és Őssejt-transzplantációs osztályán folytassák tovább a kezeléseket.

Ott tavaly év végén fogadták őket, idén január 2-án pedig beköltöztek az úgynevezett steril bokszba, illetve a gyógyszeres és a kemoterápiás kezelés után január 10-én megtörtént az őssejt-transzplantáció. Közben a gyógyszerek egyik mellékhatásaként Katrinánál olyan mértékű szájfájdalom jelentkezett, ami miatt nem tudott enni, és az ivás is fájdalmas volt számára. Ugyanakkor az eredmények jól alakultak, elindult a vérképzés, így február 8-án a kislányt kiengedték a steril bokszból és a Démétér-házban folytathatta gyógyulását.

A transzplantációt követő harmincadik napon vett minta alapján 97 százalékos, a hatvanadik napon pedig már 100 százalék volt a donorarány, és Katrinát hazaengedték szekszárdi otthonába. A mérföldkőnek számító századik napon vett csontvelő-mintavétel eredménye azonban újból elkeserítette a családot, a donorvérképzés ugyanis már csak 63 százalék volt. Ezt követően az újabb lehetőségekről tájékoztatták őket.

Első lépésben az immunterápiát alkalmazták, amelyet infúzióban kapott, ám ez a kezelés sem hozta a remélt eredményt, és Katrina fehérvérsejtszáma ismét emelkedni kezdett, ezért ismét Pécsre vezetett az út, ahol a kislány kemoterápiát kap a rossz­indulatú sejtek visszaszorítására.

Ez még tart, a következő lépcső viszont a Magyarországon még nem elérhető CAR-T sejtes kezelés lenne, aminek a szervezését már elkezdték Budapesten. A hosszú pécsi és budapesti tartózkodás miatt a szülők az elmúlt időszakban nem tudtak dolgozni, lakhatásukat és minden eddig felmerülő költséget családi és baráti segítséggel tudtak áthidalni, de a továbbiakban ez ebben a szűk körben már nem megoldható. A család ahhoz kéri az emberek segítségét, hogy Katrina esélyt kapjon a gyógyulásra, és az anyagi felajánlásokon túl szívesen fogadnak minden olyan tanácsot, amely előremozdíthatja őket ebben a nehéz helyzetben.

Ha Katrina Izraelben átesik az újszerű eljáráson, akkor onnan hazatérve egy szülődonoros transzplantációt is elvégeznének nála.

Az adományokat a következő számlaszámra várják: Ács Zoltán, Budapest Bank, számlaszám: 10104617-78654600-01000003, külföldi utalás esetén: IBAN: HU6610104617-78654600-01000003, Swift: BUDAHUHB.

Egy mindig vidám, életerős gyermek

A szülők azt is elárulták, hogy miért a MindenJó Katrináért nevet választották a Face­book-csoportnak. Katrinát bárki, bármikor kérdezte ebben a nehéz időszakban, az volt a válasza, hogy „minden jó”. Az édesapa, Ács Zoltán abba is beavatott, hogy kislányuk egy mindig vidám, életerős gyermek, aki már háromévesen megtanult pótkerekek nélkül biciklizni, és simán beáll a fiúk közé focizni, sőt lazán le is győzi őket. A görkorcsolyázás megtanulása lett volna a következő közös terv, de a kislány állapotában történt változás miatt ez most félbemaradt, de mindenképpen szeretnék folytatni.

Emellett ügyesen kézműveskedik, fest, rajzol, és már a betűket is szépen kerekíti. Az édesanyjának sütni-főzni segít, az édesapja mellé pedig szívesen beáll szerelni. „Ő a világ legjobb csavaradogatója, nekem túl nagy hozzá a kezem” – írta a közösségi oldalon az apuka.