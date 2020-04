Összeköti a családot a modern technika

Azok a nagymamák és nagypapák, akiknek gyerekei, unokái külföldön élnek, megszokták, hogy kütyük segítségével tartják a kapcsolatot családtagjaikkal. Most viszont mások is élnek ezzel a lehetőséggel.

Angliában él az egyik fiam, és nemrégiben született meg náluk a második pici. Most mentem volna hozzájuk babázni, de sajnos a koronavírus-járvány keresztül húzta a számításainkat. A dolgok jelenlegi állása szerint még sokáig nem szeretgethetem meg az unokáimat. Sem a kint élőket, sem az itthoniakat – kesereg egy szekszárdi nagymama. A veszélyhelyzet kezdetén amiatt is csüggedt volt, hogy a városban lakó lányának és az ő gyerekeinek sem segíthet. Mint mondta egyfelől zavarta, másfelől meghatotta, hogy a fiatalok vásárolnak be neki is, és amennyire jelen körülmények között ez lehetséges, igyekeznek a kedvét keresni. – De van egy tabletem, és ezt most valamiért jobban szeretem, mint a számítógépet. Minden nap bonyolítunk videóhívásokat a gyerekekkel, sőt, a múlt héten rájöttünk arra is, hogy ilyen módon még a tanulásban is tudok segíteni. Így a lányom és a vejem több figyelmet szentelhet a munkájának, amelyet szintén otthonról végeznek. Ha pedig a „kütyüt” a konyhapultra állítom, tanulás és beszélgetés közben még főzni is tudok – mondja már jóval derűsebben.

Egy másik nagymama, lapunk olvasója azért keresett meg bennünket, hogy más nyugdíjasokat is arra biztasson, éljenek a technika nyújtotta lehetőségekkel. – Azt gondolom, a jelenlegi helyzet a globalizáció miatt alakult ki. Ugyanakkor a modern kor részben megoldásokat is kínál például a kapcsolattartásra. Az okostelefon és a táblagép használata nem ördöngösség. Hozzáteszem, én például az öreg, bütykös ujjaimmal ez utóbbit és a számítógépet könnyebben használom, mint a kisebb kép­ernyőjű telefont. Eddig is naponta interneteztem, videókat néztem, recepteket kerestem és e-maileztem, lényegében a tabletezés a reggeli rituálém részévé vált. Néhány hete azonban egy olyan alkalmazást is használok, amellyel videótelefonálni is lehet. Már egészen megszoktam ezt is, bár a lányom gyakran rám szól, hogy csak a bal fülemet látja. De a lényeg, hogy én nézhetem őt és az unokákat – meséli.

– A legfontosabb, hogy minél előbb vége legyen ennek a rossz álomnak – véli Dávid Kálmán, az őcsényi Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub elnöke. Hozzáteszi, épp ezért betartanak minden előírást. Azt is elmondja, hogy nagyon nehéz így, hiszen hat unokájuk és már déd­unokájuk is van, és általában nagy náluk a nyüzsgés. Most viszont csendes a ház, és a klub is szünetelteti működését. – A tagokkal igyekszünk tartani egymásban a lelket, erősítjük egymást. Szerencsére mindannyian kertes házban lakunk, ez pedig bőven jelent elfoglaltságot – állítja. Dávidéknál a hátsó kertben állítólag már egy szál gaz sincs. Dávid Kálmán arról is beszélt, nagyon várják már, hogy újra kirándulhassanak, fürdőbe mehessenek és zenés klubesteket tarthassanak.