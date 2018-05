Ott élnek, ahol a „szegények” sem nélkülöznek

Érettségi előtt kapta az értesítést: rokonaival együtt kiutazhat Luxemburgba, ahol az ő apró gyermekeikre kell vigyáznia. Azóta eltelt öt év. Szakács Szimonetta ma már – párjával együtt – azt tervezi, hogy a nagyhercegség Differdange nevű városában lakást vásárol.

A szekszárdi fiatal nem került rossz helyre. Luxemburg ugyanis Európa leggazdagabb országai közé tartozik, polgárai, legyenek akár csekély keresetűek is, nem nélkülöznek. Szimonetta számára valóságos kultúrsokkot jelentett, mikor sajtot vásárló barátja egymás után helyezte a bevásárlókosárba a minőségi, idehaza méregdrága luxusnak számító termékeket. Nem volt szükség a pénz számolgatására… De ez csak egyetlen eleme volt annak a különleges, tanulási folyamatnak, ami a szekszárdi lányt érte, és máig éri Luxemburgban.

Az ország lakói már kisiskolásként elsajátítanak legalább kettő, de inkább három világnyelvet, a főváros pedig az EU-s intézmények három hivatalos székhelyének egyike.

– Meg kellett tanulnom franciául, ugyanis a lakosság többsége ezt a nyelvet beszéli – idézte fel a kezdeteket Szimonetta. – Emellett hivatalos nyelv még a német, valamint a luxemburgi, ami egy alnémet dialektushoz hasonlít. Gyakorlatilag mindenki ért angolul is. Jómagam itthon, Szekszárdon ezt a nyelvet tanultam a középiskolában, így kezdetben csak ezt használtam. Ennek köszönhető, hogy megismerkedtem egy helyi fiúval, aki ma már a férjem.

Sőt, családlátogatásra már hármasban utaztak vissza Szekszárdra. Tizennégy hónapja ugyanis megszületett Szimonetta és José közös gyermeke, Morena – azaz barna lány. Miután Szimonetta szőke hajú, kék szemű, férje pedig afro-brazil, fekete bőrű, azt gondolhatnánk, hogy a gyermek, külsőleg, kettejük keveredését példázza. Ám a bájos Morena jól láthatóan többségében az apai géneket örökölte.

– Brazíliában születtem, de egészen kicsi gyermek koromban örökbe fogadtak luxemburgi nevelőszülők – osztotta meg történetét lapunkkal hol francia, hol angol nyelven José. – Ezért csak igen keveset értek portugálul. Bár ifjú koromban visszalátogattam szülőföldemre, én valójában hároméves korom óta luxemburgi vagyok. Szívesen jövök Szimonettával Magyarországra is. Azt tapasztalom, hogy errefelé az emberek nyitottabbak. Segítőkészek, ha valamit el kell magyarázni, akkor arra nem sajnálják az időt. Hasonló helyzetben a luxemburgiak legfeljebb néhány rövid információra szorítkoznak, és már mennek is tovább. Az is nagyon tetszett, hogy a szekszárdiak közül mennyien szőlészkednek, és készítenek bort. Magyarországon megkedveltem a rakott káposztát, a lángost és az egyik helyi sört is.

A család jelenleg Esch-sur-Alzette településén, bérlakásban él, az ország déli részén, közel a francia határhoz, de legfeljebb húsz kilométerre a fővárostól. Szimonetta most a gyermekkel otthon van, és szorgalmasan tanul egy jó szakma reményében. José autó-karosszériákat javít. Nem élnek nagy lábon, de nem is kell filléreskedniük. Ha minden a terveik szerint alakul, akkor hamarosan egy lakás birtokosai lesznek a közeli Differdange kisvárosában. Morena pedig biztos, hogy több mint három nyelven fog beszélni. Hiszen a bölcsődében már most franciául, luxemburgiul és portugálul szólnak hozzá az óvónők. Az általános iskolában ehhez jön majd az irodalmi német. Otthon pedig, az angol mellett, édesanyjának köszönhetően a magyar nyelvet is elsajátítja.