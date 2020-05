Peggy Chen számára az egyik nagy kedvenc a tyúkhúsleves

Reggel még elvitte barátnőjét motorkerékpárral a munkahelyére. A szomorú búcsú után a tajpeji légikikötőbe buszozott. Estefelé már valahol Mongólia felett repült egy hatalmas utasszállító fedélzetén. A szekszárdi Csapó Erik hazaköltözött a légvonalban kilencezer kilométerre található Tajvan szigetéről, ahol egyetemre járt, majd dolgozott. Érkezése után két hónappal a tajvani lány beállított Magyarországra. Tavaly a két fiatal összeházasodott Szekszárdon.

Peggy Chen huszonhárom éves, és már bejárta a fél világot, Indiától kezdve Japánon át Kínáig és Angliáig. Az ázsiai országok túlsúlya érthető, hiszen Peggy maga is az ázsiai kontinensen született. Jelesül Tajvan szigetén, és ott is élt huszonkét éves koráig. Kínai anyanyelve mellett kiválóan beszél angolul. Önálló és független természet. Ezt bizonyítja az is, hogy az üzleti gimnázium elvégzése után belevágott saját vállalkozásába. Online módon árult Japánból behozott árucikkeket, például ruhákat és gyógyszereket. A dizájner, azaz a különlegesen formatervezett holmik nagy kedvelője, ilyen környezetben is dolgozott, volt egy hangulatos műterme Tajpejben, a szigetország fővárosában. Élte a maga pörgős életét, és ha valamit soha nem gondolt volna, az nem más, minthogy egyszer a világ túlsó végén, Tolna megye székhelyén vezetik oltár elé…

– Őszintén szólva mielőtt megismertem Eriket, semmit sem tudtam Magyarországról – mondta el lapunknak Peggy. – Éppen ezért különös érzés, hogy ideházasodtam, és most itt is élek. Egyébként megszerettem az országot, Budapest gyönyörű város. Tetszik Szekszárd is, nyugalmas hely, és közel van a természethez.

Peggy szerint a magyarok bizonyos dolgokban hasonlítanak a tajvaniakhoz. A hasonlóság legfőképpen a gyermekek és a szülők kapcsolatában mutatkozik meg. Korábban Európáról azt hallotta, hogy itt a tizennyolcadik életévüket betöltő fiataloknak el kell hagyniuk a családi fészek melegét. De amikor Magyarországra érkezett, nyugtázta, hogy a családi kapcsolatok milyen erősek, csakúgy, mint Ázsiában. Akadnak különbségek is. Úgy látja, hogy az ázsiai emberek konzervatívabbak és talán szégyenlősebbek is, persze nem mindenki.

– Ami engem illet, én éppen azt szeretem, hogy a magyarok ilyen társaságkedvelők – folytatta Peggy. – Én is annak tartom magam. Szekszárdon is sokan érdeklődnek afelől, hogy honnan jöttem. A legkülönbözőbb nyelveken, még olaszul és spanyolul is próbálnak beszélgetni velem. Ami a magyar ételeket illeti, kedvencem a tyúkhúsleves, egyszerűen isteni, hetente ötször is meg tudnám enni!

A tajvani lány Szekszárdon vészeli át a járványveszélyt. Nem gondolta volna, hogy az epidémia ilyen komollyá válik, és minden nap több és több ember hal meg a fertőzés miatt. Amiképpen mások, ő maga is otthon marad, csak nagyon indokolt esetben mozdul ki. Ahol kell, ott maszkot visel, ügyel a szükséges távolság megtartására, alkoholos fertőtlenítőt használ, és naponta sokszor mos kezet. Pánikba esni nem érdemes – vallja –, mert az semmit sem segít.

– Szülőhazámban nagyon jó megelőző munkát végeznek, ezért csekélyebb is a fertőzések száma, mint a világban szinte bárhol másutt – adott helyzetképet a távol-keleti államról. – Tajvan 2003-ban már átélte SARS nevű vírus romboló erejét, és a tapasztalatok alapján nem volt kétséges, hogy azonnal kell cselekedni, energikusan és fegyelmezetten. Szerintem az Európai Unió több tagállama kezdetben nem vette elég komolyan a járványveszélyt, ezért vált súlyossá a helyzet. Most is látok embereket céltalanul az utcákon tartózkodni, fiatalokat házibulikba menni. Ez nagyon veszélyes és egyúttal felelőtlen dolog is, hiszen így megfertőződhetnek az idősebbek is. Maszkot sem visel mindenki nyilvános helyen, bár tudom, hogy nem mindig egyszerű ehhez a védőeszközhöz elérhető áron hozzájutni. Tajvan ellenőrzés alatt tartja a maszkok árát, és meghatározza, hogy egy személy hányat vehet. Jut is mindenkinek. Magyarországon azt láttam, hogy sokan árulnak maszkokat az interneten horribilis összegekért. Tajvanon ilyesmiért most börtön, de legalábbis jelentős pénzbírság járna… Remélem, hogy hamarosan vége lesz a járványveszélynek, és minden visszatér a régi kerékvágásba.

Ebben az esetben Peggy is visszatérhetne munkahelyére, ami egyébként nem Szekszárdon, hanem Budapesten van. Egy vámmentes üzletben dolgozik, de már töri a fejét egy úgynevezett vintage – klasszikus termékeket kínáló – ruha bolt megnyitásán. Bár mint azt említette, Magyarország máris a szívéhez nőtt, azért reméli, hogy szülőföldjén, Tajvan szigetén is gyakori látogató lesz. Immár szekszárdi férjével, Erikkel együtt.

Makákókaland a dzsungel mélyén

Csapó Erik a szekszárdi I. Béla Gimnázium tanulójaként öt éve jelentkezett külföldi tanulmányútra, a Rotary Club Szekszárd támogatásával. Bár az Egyesült Államokba vágyott, a célország végül is Tajvan lett, ahol tizenegy hónapot töltött. Utólag elmondta: élete legjobb fordulatának bizonyult, hogy nem a hőn áhított USA, hanem a távol-keleti ország fogadta. Tuoliu kisváros középiskolájának lett egyetlen európai diákja, és mintegy négy hónap alatt elsajátította a hivatalos nyelvet, a kínait.

Örök emléket hagyott a részben trópusi szigeten, miután egy dzsungeltúrán egy agresszív makákó ellopta a papucsát.