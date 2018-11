Picica, Kóborka, Sugar, Bóbita és Lipton is igazi főnyeremény lehet!

Rovatunkban most két cicát és három kutyust mutatunk be.

Picica sürgősen gazdit keres. A négy hónapos macskalány egy szekszárdi kóbor kolóniából került a megyeszékhely menhelyének önkéntes cicamentőihez. A játékos, imádni való bundást benti cicának ajánlják, színe miatt különösen, meg amúgy is szobatiszta, ölbe cica, mit keresne az utcán? Ivartalanításával a gazdát bíznák meg, de ennek anyagi vonzatait vállalják. A külsőleg és belsőleg is parazitamentesített, gyönyörű, kedves, dorombolós és hasonló kvalitásokkal rendelkező „macskusz” iránt a 06-70-510-6531-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Kóborka jelenleg az ivartalanítás után lábadozik. Nem kapott végleges nevet, az elkeresztelése jövendőbeli gazdijára vár. A 8 hónap körüli kislányt Szekszárdon találták, és ha nem lelnek számára befogadót, sajnos visszakerül az utcára. Csak rá kell nézni, megérdemli, hogy szerető gazdikhoz kerüljön! Érdeklődni a 06-30-453-7034-es telefonszámon lehet.

Sugar egy édes, négyéves spániel fiú. Palóc Magdolna, önkéntes eb- és cicamentő leírása szerint „úgy tud nézni, hogy kifolysz a fürdőkádból, ezért ajánlatos megkötni a beázás esetére szóló lakásbiztosítást mielőtt hazaviszed”. Nem ajánlják panelba, inkább kertes házba, bár „úgyis egész nap a kanapédon fog heverészni”. Nem bánja, ha van már kutya a háznál, alkalmas a közösségbe vitelre, kis- és nagydolgát kint végzi. Oltva, chipezve és ivartalanítva fogadható örökbe. Érdeklődni a 06-30-453-7034-es telefonszámon lehet.

Bóbita „bitang neveletlen a kislány, nem volt gyerekszobája, erre mérget veszek”– írja védencéről Palóc Magdolna. Leírása szerint az eb más kutyától hisztériás rohamot kap (emögött nyilván az a jogos igény van, hogy Ő és Ő és Ő ). Fogai is össze-vissza állnak, lábairól szó se essék, szóval hagy kivetni valót maga után. Előnye, hogy nincs 3 kilogramm – így könnyen hónalj alá vágható, ha el kell tüntetni –, szobatiszta és fiatal, mindössze 8 hónapos. Utóbbi némi optimizmusra ad okot nevelhetőségét tekintve. Persze Bóbita az apróságokat leszámítva nagyon édes: bújik és dorombol, gyönyörűen „repked a pórázon”, szépen alszik és a hasvakarást sem unja el. Oltva, chipezve és ivartalanítva lehet hazavinni. Érdeklődni a 06-30-453-7034-es telefonszámon lehet.

Lipton egy cavalier. Jó tudni a fajtáról, hogy nevét II. Károly angol királyról kapta, mivel a király szenvedélyesen imádta a törpespánieleket – derül ki az ebet bemutató sorokból. Rokonától való megkülönböztetésül az uralkodó melléknevet adott neki, a cavalier-t, ami lovagot jelent. A ma emberének is azért van cavalier-je, hogy szenvedélyesen imádja. Mást nem is tehet, előbb-utóbb úgyis bedől a bájának. Lipton is születetten tündököl. Négy éve ellenére nem sokat tud, tekintve, hogy az utcán nem tanulhatott túl sokat, míg végre „gyepire” került, hogy ívet vegyen fényes karrierje. Ennek jegyében kapott oltást és chipet, ő is adott cserében két kis „golyót”. Érdeklődni a 06-30-453-7034-es telefonszámon lehet.

