Pozitív energiát is adott Szandi

Elképesztően jó fellépése volt Gyönkön augusztus 20-án Szandinak. Az énekesnő sok környékbeli településen járt korábban, a városban azonban most állt először színpadra. Az ikonikus slágerei közé egy-két érdekességet is becsempészett a repertoárba. Ilyenek voltak a „karanténdalok”, amelyeket barátaival, az Edda Művek két tagjával, Gömöry Zsolttal és Alapi Istvánnal közösen alkottak meg. Szandi ugyanis nem csak hallgatni, énekelni is szereti a rockdalokat.

Az énekesnő jóleső érzéssel nyugtázta, hogy sok fiatal – köztük harminc év körüli férfiak – gratulált a produkciójához, a hangzást egyenesen fantasztikusnak nevezték. Ebben természetesen sok munka van – árulta el. Abban, hogy minőségi produkcióval léphetett színpadra nagy szerepe volt férjének, aki a menedzsere, a producere és hangmérnöke is egyben. Szandi energikus énekesnő, szeret együtt lélegezni, kölcsönhatásba kerülni a közönséggel. Nem titkolt célja, hogy a színpadon állva pozitív energiát közvetítsen, és ez – a visszajelzések szerint – sikerült is neki Gyönkön.