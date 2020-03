Pozitív hangulatban telt a paksi nőnap

Nőnapra időzítve ismét megrendezte Tibai Eszter a Csengey Dénes Kulturális Központtal közösen a Pozitív nap (nemcsak) nőknek elnevezésű programot Pakson, ahol az előző évekhez hasonlóan most is rendkívül változatos kínálattal várták az érdeklődőket. A rendezvényt a Csillag Show-Tánc Egyesület műsora nyitotta, majd különböző előadások közül lehetett választani. A standoknál többek között szépségápolási tanácsokkal, manikűrrel, nappali sminkek készítésével, hajfonással várták a hölgyeket, lehetett öko­zsákot varrni, de emellett volt lélekmasszázs, szellemsebészet és karmaoldás is.

A praktikák mellett számos más dologgal is gazdagodhattak a program résztvevői, ugyanis termelők kínálták megvásárlásra portékáikat. Kézműves ékszerek, kozmetikumok, szappanok, sajtok, borok, édességek, gyógy- és kézműves termékek közül lehetett egész nap válogatni.

Fellépők is színesítették a paksi programot. A nap folyamán Kovács Aliz énekelt, fellépett Redenczki Marcsi humorista, a programot pedig az Apropó Színtársulat előadása zárta.