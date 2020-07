Profi horgászt nevel a gyerekekből az őcsényi tábor

Jó időt fogtak ki az Őcsényi Horgász Egyesület által szervezett napközis horgásztábor lakói a héten. Tizenöt gyermek tölti az idejét a reptéri horgásztónál, közölte a táborvezető, az egyesület elnöke, Temesvári Tamás.

A Magyar Országos Horgász Szövetségnek (Mohosz) van egy Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (Hunop) nevű pályázati lehetősége. Az Őcsényi Horgász Egyesület idén pályázott, ennek révén valósulhatott meg a gyerektábor. Ennek fő célja Temesvári Tamás táborvezető szerint az utánpótlás-nevelés, a horgászat megszerettetése a fiatalokkal. Mármint hogy a gyermekhorgászokból idővel versenyhorgászok legyenek.

A július 27-ei tábornyitón azt mondta a szülőknek: ha a horgászgató gyereket elviszik híresebb, nagy halakban gazdag tóhoz nagy pontyokat fogni, jellemzően megelégszik ezzel az élménnyel, és a versenyhorgászat már nem is fogja érdekelni. Így huszonhat őcsényi gyermekhorgászból csupán egyet foglalkoztat komolyabban a versenyhorgászat.

Az ilyen táborok arra is jók, hogy a különböző horgászati módszereket megismervén kedvet kapjanak hozzá. Az alapoktól kezdve tanítják a gyerekeket. Van közülük, aki finom szerelékkel korábban még nem is horgászott. A táborba hétéves kortól tizenöt évesig lehetett jelentkezni (tizenöt éves kortól már kötelező a vizsga). Lakhelyhez nem kötötték, az Őcsényi Horgász Egyesület nemcsak őcsényi tagokból áll, maga az elnök is szekszárdi.

Segítői a vezetőségi tagok, továbbá azok a kedves horgászok, akik naponta asszisztálnak a táborban. Már első nap is meglátogatta a tábort minimum hat-hét hozzáértő horgász. Először rendbe rakták a gyerekek cuccait, azután megkezdték az oktatást.

Pontyok, kárászok, dévérkeszegek, csukák és elvétve amur halak élnek a tóban, melyet az egyesület hat éve kapott meg használatra az önkormányzattól. A kifogott halakat visszadobják, de a július 31-ei táborzárón a díjátadó mellett sütés-főzés is lesz a szülőkkel közösen. Egyébként napi háromszori étkezést biztosított a tábor, az ebédet az önkormányzat konyhájától rendelték. A táborért fizetni nem kellett, a hálás szülők dinnyéket gurítottak be, ásványvizet, napolajat hoztak. Három hűtő megy folyamatosan, s a komfortot napernyők is fokozzák.

A gyerekek imádják a tábort, egy ikerpár szülője mesélte, hogy már hétfőn éjjel lelkesen mesélték, mi minden történt a táborban. Egy másik kisfiú befizetett családi nyaralás miatt csak három napra tudott volna jönni, de két nap elteltével kérte szüleitől, hogy inkább ne menjenek nyaralni. A család összedugta fejét, és a horgásztábor kedvéért elcsúsztatta a nyaralását.

A táborvezető, Temesvári Tamás elárulta: jó bulinak tartott volna egy bentlakásos horgásztábort, de a helyi faházakat a repülős iskola bérelte ki. A koronavírus-járvány sem kedvezett az ötletnek. Jövőre talán megpróbálják ottalvóssá tenni, akár berendezett katonai sátrakkal. Legközelebb medence is lenne. Ezekből a gyerekekből szeretnék a jövőt építeni. Rendeznek nekik az idén még több versenyt.

Az önkormányzati tavat az Őcsényi Horgász Egyesület gondozza: annak idején vízjogi engedélyt is kellett szerezni, kikotorták, és ellátják hallal. Az állományt kontrollálják, a tó mindig bővelkedik kifognivaló uszonyosban.

Sikerélményből sem volt hiány Nem kisebb, mint négykilós pontyot húzott ki a a reptéri horgásztóból a tizenkét éves Kordé István, amivel a vetélkedésben az élre került az Őcsényi Horgász Egyesület által szervezett gyermektáborban. Kiss Máté pontyot, kárászt és dévérkeszeget egyaránt fogott az első napokban, ő tizennégy esztendősen érkezett a horgásztáborba. A lelkes horgászcsemeték egyike, Oláh László éppen a héten ünnepelte hetedik születésnapját, ennek örömére ki is emelt egy kárászt a délelőtt folyamán. Szerdán azt mondta, hogy jövőre is részt venne ebben a táborban. A halat mellesleg nemcsak fogni, hanem enni is nagyon szereti. A tizenkét éves Nagy Áron is kárászt fogott, mikor a táborban jártunk.

Borítóképünkön: A szülinapos Oláh Lászlónak Kosztica László segített kiemelni a kárászt