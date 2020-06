Repülőket épít a madocsai lánglovag

Modellrepülők kerülnek ki a paksi tűzoltóságon szolgáló Noszmüller Gábor kezei közül. Különleges hobbijáról a Katasztrófavédelem Magazin legfrissebb számában mesélt.

Nem mindennapi hobbija van a Madocsán élő Noszmüller Gábor tűzoltó törzszászlósnak, akiről a Katasztrófavédelem Magazin legfrissebb számában írt Köves Péter, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon szolgáló különleges szerkezelő modellrepülőket épít. Minden érdekli, ami repül, és jól kiegészíti ezt, hogy 2011-ben gépgyártás-technológiai technikus végzettséget szerzett. Hobbija azonban ennél is régebbre nyúlik vissza, ugyanis tizenöt éve hódol neki. Az eredeti gépek méretarányos másolatainak elkészítését hosszú tervezőmunka előzi meg. – Amikor megtetszik egy modell, azonnal tervrajzok után kutatok, adott esetben el is készítem azokat – mondta.

Következő munkája egy II. világháborús német vadászrepülőgép, a Messerschmitt BF109-es, amelynek ebédlőasztalnyi tervrajzát egyik rokona küldte el neki Ausztriából.

A gép méreteit tekintve kiemelkedik majd a már meglévők közül, ugyanis két méternél is nagyobb lesz a szárnyainak fesztávolsága. Noszmüller Gábor a váz elkészültét követően, figyelembe véve annak szerkezetét, az aerodinamikát, a felhasznált anyagok tömegét, a súlyelosztást, áll neki a gép mozgatását végző szerkezetek beszerzésének, beszerelésének és hangolásának. A masinák levegőbe emelkedését segítő légcsavarokat alkohollal üzemelő belső égésű motor vagy elektromos hajtás működteti. – Az alkoholos gépek a kedvenceim, hangjuk és szaguk van, mint a valóságban, bár az üzemeltetésük jóval körülményesebb, mint az elektromos meghajtásúaké – magyarázta a tűzoltó.

Egy modell elkészítése sok munkaórát vesz igénybe, hosszú hónapok, vagy akár néhány év is eltelik, amire repülhet egy-egy darab, és persze a már kész modellek is folyamatos törődést igényelnek. Cessna, Wilga PZL104, Fokker DR1 (Vörösbáró), B-25 Mitchell, Honda Jak-54, F-22 Raptor, Zivko Edge-540, Corellian YT-1300, csak néhány Noszmüller Gábor repülőgépflottájából. – Nincs kedvencem, mindegyiket egyformán szeretem – tette hozzá. Időnként versenyeken is megméretteti magát, és egyes technikai megoldásait elismeréssel méltatják a résztvevők.

Noszmüller Gábor egyébként 1999. január elsején szerelt fel. Mindenkihez akad egy kedves szava, központi személyiség és rendkívül segítőkész – írta róla a szóvivő. Kérdésére egy emlékezetes esetet is felelevenített a tűzoltó. Alig egy éve szolgált, amikor tűz ütött ki az egyik paksi bankfiókban. – Egy átégett mestergerenda zuhant a mélybe, leszakítva a lépcsőt, amelyen a tömlőt húztam fel. Eltört a térdem, Kircz Imre tűzoltótársam támogatott lefelé a törmeléken – idézte fel a történteket, amelyek azonban nem szegték kedvét, és maradt a tűzoltó hivatásnál.

Borítóképünkön: A flottában nem csak valódi gépek találhatóak. Noszmüller Gábor kezében egy ikonikus filmbeli repülő jármű, a Star Warsból ismert Millenium Falcon