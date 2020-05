Saját emlékét nem törli ki a No Memories

Újabb szekszárdi kézműves sört teszteltünk le, a Brew Your Mind No Memories dupla IPA sörét.

A sör küllemre, ahogyan a Yellow Haze APA is, rendkívül imponáló. Narancsszínű, tömény, átláthatatlan, szép, apró szemű, fehér habbal a tetején, ami elég sokáig meg is marad, sőt, vissza is tér, ha hívjuk. Illatra már kevésbé erős, de szépen kiérezni belőle a citrusosságot.

Az első kortynál már érezni, hogy bizony nem spórolták ki az anyagot a sörből: tömény, sűrű a korty, ámbár aromája még nem körvonalazódik ki igazán. Leginkább testessége dominál, némi szénsavassággal. Majd a következő néhány kortyban domborodik csak ki az aromakomlók érdekes összhatása. Először némi édeskés, papajás, mangós és barackos ízt, majd később némi savanykás citrusos zamatot érezhetünk. A kortyok végén pedig jön a keserűség, ami viszont meglepetésemre nem olyan intenzív, nem ront be ajtóstul, szépen beköszön, majd ott marad. A szájat kitölti ez a furcsa, kesernyés édesség, apró szemcsés bevonatot képez benne a sör.

Mivel egy DIPA sörről beszélünk, érdemes kiemelni, hogy 8,7 százalékos a No Memories, ami ugyan egy sörnél erős, egy dupla IPA sörnél elfogadható, sőt, jelen esetben indokolt is lehet, hogy valamivel alacsonyabb az ABV, így ugyanis nem rontja el a sör ízét a magas alkohol, könnyebben fogyaszthatóvá válik ezáltal, nem rúg fejbe azonnal. Mindazonáltal óvatosan fogyasztandó. Ez a sör tipikusan olyan, amiből egyet-egyet a nap végén elkortyolgat az ember, lassan, apránként. Ezt nem csupán alkoholfokával éri el, bár azzal is, de sűrűségével is. Az utolsó kortyoknál a sör szinte alig akar kifolyni a pohárból, ez szemlélteti talán legjobban, mennyire tömény is.

A No Memories egy jó sör lett. Kicsit talán lehetne aromásabb, enyhén keserűbb. Sok hasonlóságot mutat a korábban tesztelt sörrel, hiszen mindkettőben elsősorban amerikai komlókat használtak. Mindazonáltal egy kellemesen fogyasztható, zamatos, tömény sör lett, ami más emlékeket talán kitörölhet, de sajátját biztosan nem fogja.

Brew Your Mind No Memories double IPA, 8,7 %

Összetevők: víz, árpamaláta, komló, sörélesztő

Az IPA és a DIPA Az India Pale Ale egy felsőerjesztésű sör, amelyet a briteknek köszönhetünk. Történelméről annyit érdemes tudni, hogy a britek ezzel a sörrel próbálták meg ellátni az indiai gyarmaton tartózkodó honfitársaikat. A hosszú utat azonban a sima sör nem bírta volna ki, ezért rengeteg komlót tettek bele. Így alakult ki ez a keserű és tömény sörfajta, amelyet azóta rengetegféleképp újragondoltak már. A különböző aromakomlóknak köszönhetően nyerte el ma ismert formáját, ezt az egyszerre frissítően citrusos és keserű jelleget. A dupla IPA is egy verziója ennek. Imperial IPA-ként is hivatkoznak rá. Ezek lényege annyi, hogy sokkal több komlót használnak fel, ezt kiegyensúlyozandó több malátát is. Így lesz sokkal töményebb és erősebb, de másképp zamatos is, hiszen elsősorban amerikai komlókat használnak általában hozzá.

