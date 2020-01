Sok a köhögős beteg, még tüdőgyulladás is előfordul

A szmogos, hideg levegő kedvez a felső légúti betegségek terjedésének. A gyermekháziorvos szerint ilyenkor le kell mondani a kicsik levegőztetéséről.

Ha a szülő nem kívánkozik a levegőre, akkor fontos, hogy pusztán rutinból a gyerekét se levegőztesse. Dr. Horváth Gábor szekszárdi házigyermekorvos szerint plusz négy-öt fok alatt, főleg olyan ködös, szmogos időben, mint amilyen az elmúlt napokban is volt, az orrban lévő csillószőrök nem tudják ellátni seprű funkciójukat, ezért könnyebb megbetegedni. Az orrnyálkahártya a hűvös, párás időben kevésbé ellenálló a vírusokkal szemben, így a vírusok a mi nyálkahártyánkon is könnyebben szaporodásnak indulnak.

A szakember elmondta, nagyon sok beteg gyereket hoznak a rendelőjébe. Az esetek úgy nyolcvan százalékában az ifjú páciensek felső légúti huruttal küszködnek, a betegek körülbelül húsz százalékának azonban láza is van. Néhány esetben tüdőgyulladásos szövődmény is kialakult, szerencsére ezeket a pácienseket nem kellett kórházba küldeni.

Kiderült, míg most sok a náthás, addig egy-két hete hányásos-hasmenéses betegségben szenvedőkből voltak többen.

Dr. Horváth Gábor azon túl, hogy azt tanácsolja, nagy hidegben és ködben csak annyi időt töltsünk a levegőn, amennyit nagyon muszáj, azt is javasolja, hogy a gyerekek szája elé kössünk sálat, amely maszkként funkcionál, és legalább részben megszűri a szmogos levegőt. Azt pedig talán mondani sem kell, bár nem mindenki fogadja meg ezt a javallatot, hogy a valóban beteg gyereket otthon kell tartani, és ugyanez igaz a lázas beteg felnőttekre is.

Bár az év eleje hagyományosan a közösségben terjedő kórságok időszaka, nem mindenhol nőtt meg a betegszám. Dr. Simon Mária bonyhádi házigyermekorvos rendelőjében nincs az átlagosnál jóval jelentősebb forgalom. Mint mondja, felső légúti megbetegedések éppúgy előfordulnak fiatal páciensei körében, mint egy-egy hasmenéssel, hányással járó betegség. Arra is felhívta a figyelmet, ha nincs köd és szmog, azaz ha tiszta a levegő, akkor a szabadban töltött idő mindenképpen egészséges.

Borítóképünkön: Dr. Horváth Gábor gyermekháziorvos egy ifjú pácienst vizsgál.