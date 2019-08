Sok állat és növény otthona a nagydorogi Szenes-legelő

Természeti kincsként nemcsak a megyei értéktárban kapott helyet a nagydorogi Szenes-legelő, hanem a Tolnai Népújság és hírportálunk, a Teol.hu szavazásán is jelöltek között van, esélye van bekerülni megyénk hét csodája közé.

A nagydorogi Szenes-legelő egyike azoknak a természeti értékeknek, amelyeknek esélye van bekerülni a megye hét csodája közé. A kincsestolnamegye.hu oldalon részletes leírás található a legelőről. Mint írják, ez a Dél-mezőföld legnagyobb kiterjedésű összefüggően megmaradt homokgyepe, amely évszázadokon keresztül falusi legelő volt, és a rendszerváltás után a Duna-Dráva Nemzeti Park tulajdonába került.

A tájvédelmi körzet részét képező, elkülönült védett terület az ültetett akác- és fenyőfoltokkal, illetve kőrisligetekkel együtt 403 hektár.

Az erdősítések miatt a vándorló homok már rég megállapodott. A mélyebb fekvésű részeken, ahol egy vékonyka ér is a felszínre tör, gyapjúsásos és homoki láprétek mozaikja található.

A Szenes-legelő egyik látnivalója a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által működtetett állattartó telep, ahol a cikta juh legnagyobb hazai állományát tenyésztik. Ez a legveszélyeztetettebb juhfajta, amelynek a legnagyobb és legtisztább állománya Magyarországon található.

A telepen kívül is igen gazdag az állatvilág. Ott van például a rövid füvű sztyeppréteket kedvelő ürge, a szénabálákon éneklő búbos pacsirtát lehet megfigyelni, míg a gémeskút tetején éjszakánként erdei fülesbagoly szokott időzni. Afrikai telelőterületeiről áprilisban érkezik vissza a ritka hantmadár, a dombon rókavár is található, a védett gyepen időnként őzcsapat legel, de egerészölyv, vörös vércse is előfordul a környéken.

Kora tavasztól egészen nyár végéig a mezei pacsirta dalától zeng a puszta, a bokrokon a tövisszúró gébics és a cigánycsuk rovarokra leső példányait lehet megfigyelni. Parlagi pityer, partifecske, gyurgyalag, seregély, mezei veréb, nyaktekercs és a búbos banka is felbukkan a területen, akárcsak a különböző poszáták. Az erdő ad otthont a csilpcsalp füzikének, az erdei pintynek, az énekes rigónak és a vörösbegynek.

A nádasban rendszeres költ a barna rétihéja. Télen pedig kékcinegék, ökörszemek eszményi menedékhelye a nádas.

A legelőn él hazánk legnagyobb pókja, a szongáriai cselőpók, amely lábait kiterjesztve akár a 10 centimétert is elérheti. A hosszú, megnyúlt fejő sisakos sáska igazi érdekesség a területen.

A homokbuckán él a homoki árvalányhaj, kora tavasszal virít a fekete kökörcsin és a báránypirosító. Áprilisban nyílik az apró nőszirom, akárcsak hazánk egyik legkorábban nyíló orchideája, az agár sisakoskosbor. A hússzínű ujjaskosbor néhány töve is megtalálható itt. A kis lápot kísérő magasabb térszíneken most nyílik egy másik orchidea, az őszi füzértekercs.