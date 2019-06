Sokoldalú módszer a hipnózis, különleges esetek is megtörténhetnek

A hipnózisnak a szerencséhez ugyan nincs köze, de ha valakinek például több alkalommal befuccsol az üzleti vállalkozása, annak okai akár az illető tudatalattijában is lehetnek. A hipnózis fajtái közül a hipnocoaching a legnépszerűbb, amely segít feltárni azoknak a történéseknek a hátterét, amire a legtöbben csak legyintenek.

A hipnocoachingot leginkább céljaink megvalósításában használhatjuk, tájékoztatta lapunkat Hetesi János hipnotizőr. Hangsúlyozta, hogy csak kevés embernél működnek a sikerguruk tanácsai, hiába teszik azt szóról szóra, amit tanácsolnak, a siker csak nagyon keveseknél következik be. A sikertelenség egyik oka lehet, ha tudat alatt félünk a sikertől. Félünk,hogy megváltozik az életünk, például elvesztünk barátokat, ismerősöket. A vállalkozását azért is elvesztheti valaki, mert rossz dolgokat köt a pénzhez: azt, hogy „becsületes úton nem lehet pénzt keresni” vagy azt, hogy „minden gazdag ember gazember”. Ezeket a tudatalatti programokat általában az egyén a szüleitől, nagyszüleitől hallja, ők meg az ő szüleiktől. Így keletkeznek a generációkon átívelő problémák.

Reggeli hipnotizáltak

Ahogy Hetesi János az előadásaiban hangsúlyozza, naponta legalább mindenki kétszer van hipnózisban, reggel és este, tehát nem magatehetetlenségről, hanem az agy természetes állapotáról van szó. Hangsúlyozta, hogy ha leszámítjuk a környezeti ártalmakat, a kórokozókat és a genetikai okokat, akkor ki lehet jelenteni, hogy a betegségek nyolcvanöt százalékáért a lelki tényezők felelnek. A tudatalatti elme nem mérlegel, a jót és a rosszat is ugyanúgy elfogadja. Az érzelmek tárhelyéről van szó, amely a jelenben van, és megfigyelhető a testbeszédben. A tudatalatti nem beszéddel, hanem képekkel, szimbólumokkal, érzelmekkel üzen.

Fóbiáknál is segít

Ahogy fogalmazott, a hipnózis hatékonyan alkalmazható lelki, érzelmi eredetű problémáknál. Fóbiáknál, kényszeres cselekedeteknél, ilyen például a tisztaságmánia vagy a kényszeres evés. Pánikbetegségnél is ajánlani szokták, amelynek köztudottan nincs szervi oka, a betegséget mégis sorozatos rosszullétek kísérik.

– Semmiképpen nem egy öntudatlan, zombi állapotról van szó. Hiszen akkor pont a lényegét a kikérdezés lehetőségét veszítenénk el. Ami mindenképpen szükséges a probléma okainak kinyomozásához. Amit éberen nem tesz meg az alany, azt hipnózisban sem teszi meg. A transz­állapotban pedig nem lehet bent ragadni.

Előző életek

Akadnak megdöbbentő történetek is. A kanadai hipnózis­iskola vezetője mesélte, hogy volt egy híres professzor kliense, aki rettegett a repüléstől. A hipnózisoknak köszönhetően kiderült, azért mert egyik előző életében felakasztották az ellenséges katonák, mondván csak így távozhat. Miután ez kiderült, már nem félt a repüléstől.

Saját tapasztalata, hogy amikor egy kedves hölgy ismerőse karját műteni akarták izomsorvadás miatt, tőle kért segítséget. A hipnózis során, ahogy fogalmazott, képzeletben bevezette a testének azon pontjára, és ő maga javította ki gondolatban a beteg testrészt. A hipnózist két alkalommal ismételték meg, és az eredménye az lett, hogy elmaradhatott a műtét.

Szintén saját sikerélménye, amikor az egyik kolléganőjének konfliktusa adódott a volt férjével, és emiatt nagyon erős hasi fájdalmai voltak. A kolléganője tudott arról, hogy emiatt vannak fájdalmai, így őt még transzba sem kellett vinnie, neki elég volt csupán egy utasítást adnia, és elmúlt a fájdalma.

Hazugság hipnózisban

Vannak-e olyan emberek, akiket nem lehet hipnotizálni? Hetesi János elmondta, hogy csak azt lehet transzba vinni, aki együttműködő, és úgymond nem tanúsít ellenállást, elfogadja az utasításokat. Alapvetően azonban igaz, hogy aki tud aludni, az hipnotizálható.

Ugyanakkor az is, hogy aki hazudós típus, az a hipnózisban sem mond igazat. Azonban még az ő esetükben is felszínre kerülhetnek olyan lelki traumák, amelyeket éberen nem tudnának kideríteni, és ennek a módszernek pontosan ez a célja. Sokan aggódnak amiatt is, hogy a hipnotizőr majd „kiszed” belőlük valami olyasmit is, ami egyáltalán nem tartozik másra, ezért érdemes tudni, hogy a hipnotizőröknek titoktartási kötelezettségük van. Azzal a félelemmel is gyakran találkozik, hogy az alany attól tart, a hipnózis után nem fog emlékezni semmire. Ez nem így van, mindenre emlékezik majd, kivéve, ha külön kérésre azt az utasítást kapja, hogy ne emlékezzen.

Öngyógyítás belülről

Nem csodaszer, csak egy hatékony módszer, amely az érzelmekre fókuszál. A tudat­talanban történt átrendeződésekkel beindulhatnak az öngyógyító folyamatok. Nem helyettesíti a szakorvosi kezelést, hanem kiegészíti és támogatja azt. Fontos megemlíteni, hogy a hipnózis alkalmazhatóságát kizáró esetek közé tartoznak a szívbetegségek, mint például a szívritmuszavar, szívelégtelenség. Kizáró ok még a pszichiátriai kezelés, az alkoholos befolyásoltság és a tudatmódosító szerek.

Mélyebb, mint az agykontroll

A 90-es években az agykontroll uralta el Magyarországot, szinten mindenki ismerte, olvasta a módszer alapítójának, José Silvának a könyvét, gondolait. Hazánkban Domján László orvos, reumatológus honosította meg. Lényege, hogy az agyunk képességeit nem használjuk ki teljes mértékben, pedig akár gyógyíthatatlan betegségekből is felgyógyulhatunk. Hetesi János elmondta, a hipnózis mélyebb az agykontrollnál, mert a tudatos részünk még nagyon aktív, és amikor egy következő lépésen gondolkozunk, akkor kibillenünk a hipnózis állapotából, ha pedig túl mélyen vagyunk, akkor egyszerűen csak elalszunk. Elmondta, hogy a hipnózis gyakorlatilag egy méltánytalanul mellőzött, ősrégi módszer, amellyel már a csecsemőket is lehet segíteni, gyógyítani. Az édesanyán keresztül, mert hipnózisban az anya érzi a gyermek érzéseit, így tulajdonképpen a gyerek „elmondja” neki a problémáit. Ugyanezen elvek alapján lehet üzenni a még meg sem született picinek, és viszont: a kicsik is érzik a családi konfliktusokat.