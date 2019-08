Sokszínű és különleges programokat kínálnak a négy nap alatt

Sokszínű és különleges programokat kínál a Gyüttment Fesztivál, melynek az idén a Szekszárdhoz tartozó Sötétvölgy adott helyet. A négy napos rendezvényre azokat várják, akik tisztelik a természetet, érdeklődnek a természetes építészet, az ökológiai gazdálkodás iránt, valamint szívesen vesznek részt egy adott közösség építésében.

„Költözz vidékre és kezdj új életet!” ez a szlogenje annak a rendezvénynek, mely csütörtökön kezdődött és vasárnap este ér véget Sötétvölgyben.

Forrai Mária Melinda, a Gyüttment Fesztivál sajtósa kérdésünkre elmondta, 2015 óta évente egyszer, más és más helyszíneken négy napos rendezvényt tartanak. Az adott helyszínt mindig egy meghirdetett pályázat után választják ki a szervezők, Szekszárd több mint hatvan jelentkező közül került ki győztesen.

Évről évre egyre nagyobb tömeget vonz a rendezvény. A kérdésre, hogy kinek szánják a Gyüttment Fesztivált, a sajtószóvivő elmondta, a vidéken újrakezdő, környezettudatos vidéki életet és értékrendet választó embereknek. Egyszerre több, úgynevezett udvart, teret működtetnek a fesztivál alatt, például a gazdálkodók terét (helyi gazdálkodókkal), az életteret (a természetes anyagokból való építkezést), a gyerekteret (kicsiknek foglalkozás, szülőknek beszélgetés), a közösségi udvart (közösségépítés városban, faluban), a gyógyító teret (betegségek természetes gyógyítása), a lélek térben pedig a jóga elsajátítására, masszázsra is lehetőséget biztosítanak. A programokra bárki, bármikor bemehet.

Tudásmegosztás és tapasztalatcsere fesztivál környezetben, fesztivál hangulatban, zéró hulladékkal – röviden így lehetne összefoglalni a négynapos rendezvény lényegét. Itt lesznek az öko-tudatos létezés képviselői, úttörői, bozótharcosai, előadóként, vagy hallgatóként, de résztvevőként egymást segítve, tanítva, bátorítva, mondta a sajtószóvivő.

A Sötétvölgyben megrendezett találkozón helyben étkezni is lehet, sőt piac is várja az érdeklődőket, a termékeket a helyi termelők biztosítják. Ki lehet próbálni régi mesterségeket, például a kovács szakmát. A fesztivál reggel 9 órától este hatig kínál programokat, de többen jelezték már, hogy szeretnének ott is éjszakázni, erre is lehetőség van, sátortábort biztosítanak a szervezők.

Forrai Mária Melinda elmondta, nagy tömegre nem számítanak, sőt naponta ezer embernél nem is engednek be. Az eddigi tapasztalatok szerint a fesztivál összehozta a környéken élő értéktársakat, új barátságok, ismeretségek, kapcsolatok jöttek létre. A természetes környezet, a varázslatos táj, erdővel, változatos élővilággal, árnyat adó öreg fákkal, a csenddel, távol a város zajától egy életre szóló élményt ad.