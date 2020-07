Sütivásárt és focimeccset rendeztek Katrina javára

Dunaszentgyörgyön sütivásárt, Gerjenben jótékonysági focimeccset rendeztek szombaton. Mindkét rendezvény bevételével a leukémiával küzdő Ács Katrina gyógykezeléséhez járulnak hozzá. Összesen több mint hárommillió forint gyűlt össze.

Összefogott a két település, hogy segítséget nyújtsanak a dunaszentgyörgyi kötődésű Ács Katrinának. Miként arról korábban beszámoltunk, a hatéves kislánynál tavaly év elején diagnosztizáltak akut limfoid leukémiát. Több hazai kezelés után egy Magyarországon még nem elérhető eljárás lendíthetné őt tovább a gyógyulás útján, amit Izraelben tudnának elvégezni. Az utazás, a szállás, az egyéb járulékos költségek és az utókezelések igen jelentős kiadásokkal járnak.

Az ehhez szükséges összeg előteremtése érdekében tartottak szombaton jótékonysági sütivásárt Dunaszentgyörgyön. Kirnyákné Balogh Mária polgármester elmondta, hogy a sportpályánál várták a segíteni akarókat, és a nemes cél érdekében sokan megmozdultak. A gyerekek nagy örömére még Minnie egér is tiszteletét tette a programon. A felajánlásoknak köszönhetően több mint 600 ezer forint gyűlt össze, és emellett a dunaszentgyörgyi boltokban egy-egy gyűjtődobozt is kihelyeztek további adományok reményében. A faluvezető hozzátette, hogy folytatják a gyűjtést, szeretnének az országban minél több embert megnyerni az ügynek, akár nagyvállalatokat is.

Romhányi Károly, Gerjen polgármestere elmondta, hogy nemrégiben egy Dunaszentgyörggyel közös U13-as labdarúgótornán értesült Katrina történetéről, és elhatározta, tenni szeretne az érdekében. Buzás Attila, az NBI-es Paksi FC korábbi, a gerjeni klub jelenlegi játékosa segített a szervezésben, és Palásti Lajoson keresztül felvették a kapcsolatot a Dárdai Hertha Teammel, amely egyből a kezdeményezés mellé állt. A jó nevű játékosokból álló csapattal a megyei labdarúgó élet ismert szereplőiből verbuválódott Katrináért Tolna Team állt ki. A fővédnökséget pedig Süli János miniszter vállalta.

Több mint hatszázan látogattak ki a Dárdai Team 10–2-es sikerét hozó szombat esti mérkőzésre, amelyen a pálya világítása is debütált. A széles körű összefogás révén 2,7 millió forint gyűlt össze Katrina számára. Ez magában foglalja azt összeget, amelyet Dárdai Pál dedikált mezéért ajánlottak, illetve ami a Teqball által felajánlott, és Ronaldinho által dedikált mez licitjéből származik, valamint a kezdőrúgásért adott pénzt is. Romhányi Károly köszönetet mondott mindazoknak, aki támogatást nyújtottak, akár úgy, hogy felajánlásukkal a rendezvény költségeit csökkentették.

Borítóképünkön a gálamérkőzés két csapata