Szent Iván éjjelén örömtüzek gyúlnak

Szent Iván napja van ma, amelyhez világszerte hozzátartozik a tűzgyújtás hagyománya. Hazánkban több száz évre nyúlik vissza ez a szokás, ugyanis eleink már a XI. században tűzgyújtással ünnepelték Iván nap előestéjét. Magyarországon nyárközép éjszakájának is nevezik a június 23-ról 24-re virradó éjszakát. Ez az egyik legismertebb pogány ünnep, ugyanakkor már az V. századból van említés arról, hogy együtt tartották Keresztelő János ünnepével.

Korábban június 24-re esett a csillagászati nyár kezdete, de naptárreformok eredményeként szétvált a két ünnep, így most Szent Iván éjszakáját három nap választja el a nyári napfordulótól, amely június 21-re esik az északi féltekén. Ekkor van az év legrövidebb éjszakája, a fény és a sötétség váltakozásának pedig mágikus hatást tulajdonítanak az emberek. A sötétség az elmúlást, míg a fény a megújulást jelképezi, ebből alakult ki a tűzrakás hagyománya is, megmutatva a fény és a világosság sötétség és halál feletti győzelmét. A megtisztulás rítusához hozzátartozik a tűz feletti átugrálás is.

Szent Iván éjszakáján a szerelmet, a termékenységet, az örök megújulást és megtisztulást szimbolizálja a tűz, amely azóta játszik fontos szerepet az ember életében, amióta sikerült a saját szolgálatába állítania. Köves Péter, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője ugyanakkor a veszélyeire is felhívta a figyelmet. Mint mondta, a Szent Iván éjjelén gyújtott tüzet sem szabad felügyelet nélkül hagyni, legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag – vödörben víz, homok, tűzoltó készülék –, a tűz irányításához szükséges szerszám, például lapát, vasvilla, gereblye, és ha feltámad a szél, el kell oltani a tüzet.