Szeretetüzenetekkel szeretnék újradíszíteni a májusfát

Május nyolcadikáig üzenetben várja a pozitív gondolatokat, idézeteket, szeretetüzeneteket az iregszemcsei Bartók Béla Művelődési Ház, hogy a településen a titokban állított májusfát újradíszíthesse a szalagokra írt, kapott írásokkal. Az intézmény saját készítésű pántlikákat, szív alakú, díszített és feliratozott kártyákat is örömmel fogad.

A fa jelenleg csupaszon áll. Fiatalok, fiúk, a májusfát még múlt hét csütörtök éjszaka, a falu közösségének állították titokban, ám a díszítéseit, a szalagokat, az eső lemosta a májusfáról.

A művelődési ház a felhívását, tájékoztatását a hivatalos facebook oldalán tette közzé. Abban az is szerepel, hogy a rendkívüli járványhelyzet fényében sok minden megváltozott, és még fokozottabban érzik, hogy mekkora kincs, ha valahová tartozhatnak, ahol otthon érezhetik magukat, legyen az család vagy más közösség. Azt ígérték, ha hónapok múlva is, de kitáncolják a májusfát, amely az összetartozás, a szeretet, a természet újjászületésének szimbóluma is egyben.