Szeretnek szerepelni a győztes gyerekek

Átvették jutalmukat tegnap a Gyermekmosoly fotópályázat azon nyertesei, akik a Tolnai Népújság szavazószelvényei révén értek el előkelő helyezést. Közülük többen már az online szavazás során is dobogóra kerültek.

A 0-3 éves korcsoport aranyérmese most Manner Richárd Noel lett, aki az első fordulóban, azaz az online játékban második lett. Richárd három hónapos zombai baba. Szereti a társaságot, nem egy félénk gyerek. Rokonok, munkatársak is támogatták őket, más településekről, megyékből is érkeztek szavazatok, árulta el az anyuka. Sőt, még ismeretlenek is hozták házhoz azokat.

A kétéves Kamenszki Letti ezúttal második lett. Negyedszerre indultak pályázaton, online harmadik, második és első is volt már. Nagyon mozgékony, akaratos és mosolygós kislány, de ha fényképezik, lámpaláza van. Segítőkész volt mindenki Medinán, a falusiak szorgalmasan küldözgették a szelvényeket, közölte az anya.

A harmadik helynek Bencze Zsomborék örülhetnek Nagyvejkéről. A hat hónapos Zsombor nagyon mosolygós gyermek, kézenfekvőnek tűnt a Gyermekmosoly pályázat. Az édesanyja látta, hogy egy ismerőse jelentkezett a versenyre, és úgy gondolta, hogy kipróbálja ő is. Számított a jó eredményre.

A „nagyok” korcsoportjába a 4-7 évesek tartoztak. Itt az ötéves, pusztahencsei Bakonyi Fanni győzött. Most először szerepelt ilyen jellegű versenyen. Édesanyja ötlete volt, látta az eddig feltöltött fotókat, nekik is volt egy nagyon szép, mosolygós képük, így hát beküldte azt. Az ismerősök támogatták őket, mégsem számított az első helyezésre. Mindketten örültek. Fanni szereti, amikor fotózzák.

A képzeletbeli ezüstérmet az ötesztendős Stoll Fanni szerezte meg, Zombáról. A szülő a Facebookon látta a pályázatot, és szerencsét próbált. Rokonoktól, szomszédoktól, munkatársaktól is kaptak szelvényeket. A kislány nagyon szereti, ha fotózzák, és ő is örült az előkelő eredménynek.

A paksi, szintén ötéves Tóth Lilla érte el a harmadik helyezést. Érdekesség, hogy ő már az első fordulóban, online is harmadik volt. A kislány szereti, élvezte a fotózást, és természetesen nagyon örült az elismerésnek. A család bizakodott ugyan, de nem várt ilyen jó eredményt. Az ismerősök mellettük álltak, környezetük is örült sikerüknek. Megeshet, hogy Lilla indul még hasonló megmérettetéseken.

Az első helyezetteknek 15, a másodikaknak 11, a harmadikaknak 8 ezer forintos Libri könyvcsomagot adott át Finta Viktor, a Tolnai Népújság főszerkesztője, aki megköszönte a családoknak a részvételt. Összesen 635 nevezés érkezett Tolna megyében. Online több mint 47 ezren szavaztak, ez alapján 30 gyermek jutott be a második körbe. A második fordulóban több ezer szavazószelvényt küldtek az olvasók.