Szuperhősök és mesefigurák lepik el a megyei mozikat

Moziajánlónkban hétről hétre összeszedjük, mivel is próbálják becsalogatni az érdeklődőket Tolna megye filmszínházai.

Szekszárd

Július 9–15. 15 óra

Bogyó és Babóca 4. – Tündérkártyák

magyar animációs film, 72 perc, 2020

Rendező: Krizsanics Antonin, M. Tóth Géza

Író: Bartos Erika

Zeneszerző: Alma Együttes

Mesélő: Pogány Judit



A Bogyó és Babóca rajzfilm-sorozat negyedik részében a csigafiú és a katicalány új kalandokon keresztül fedezi fel a világot. Kiderül, kinek gyűjtötte a tengerparton a legszebb kagylókat Ugri és Szellő, hogyan jut el egyedül a tücsök koncertjére a kerekesszékes Holdbogár, vagy hogy mi sül ki abból, ha a kicsiknek és nagyoknak együtt kell focizniuk. A Bogyó rajza című történet arra világít rá, hogy amit valaki csúnyának tart, azt más szépnek láthatja, míg a Buborék és a Tündérkártya epizód az óvodások közti konfliktusok feloldására mutat példát.

Július 9–15. 17 óra

Tess és én – Életem legfurcsább hete /My Extraordinary Summer With Tess/

holland-német családi vígjáték, 82 perc, 2019

Szereplők:

Sonny Coops Van Utteren – Sam

Josephine Arendsen – Tess

Tjebbo Gerritsma – father Sam

Jennifer Hoffman – mother Tess Rendező: Steven Wouterlood



A vakáció első napján a bátyám eltörte a lábát. Szóval elég rosszul járt, de nekem pont ez volt a szerencsém, mert a rendelőnél találkoztam Tess-szel. Tess szeme barna, és arany pöttyöcskék vannak benne. Sosem kér bocsánatot és szeret parancsolgatni. Az apja nem is tud arról, hogy létezik. Csak egy hete van, hogy megismerje az apját. Nekem is csak egy hetem van, hogy vele legyek. Úgyhogy segítek neki. Hét napig vagyunk a szigeten, de ez életem legfurcsább és legboldogabb hete.

Töltsd Tess-szel és Samuellel ezt az izgalmas hetet, melynek során a tizenegy éves Tess megszelídíti az apukáját, a tízéves Samuel pedig rengeteget gondolkodik barátságról és családról, örök búcsúról és az első szerelemről.

Július 9–15. 19:30 óra

Ava

amerikai krimi-dráma, akciófilm, 96 perc, 2020

Szereplők:

Jessica Chastain – Ava

Colin Farrell – Simon

John Malkovich – Duke

Common – Michael

Rendező: Tate Taylor

Miután egy kiemelkedő jelentőségű merénylet balul sül el, Ava, a világklasszis bérgyilkos hazatér, hogy megpróbálja helyrehozni a kapcsolatot a családjával. Szerencsétlenségére azonban a szervezet feje őt tűzte ki következő célpontul, hogy még véletlenül se vezethessenek hozzá a szálak.

Bölcske

Július 9-10. 10 óra

Vad Balaton

magyar természetfilm, 50 perc, 2017

Rendező: Mosonyi Szabolcs

Narrátor: Csankó Zoltán

Operatőr:Mosonyi Szabolcs



A Balaton Közép-Európa legnagyobb, sekély vizű tava. Bár nyáron a partjait nyaralók lepik el, a tó és a környezete szinte hihetetlen természeti kincseket tartogat egész évben. A vulkánok, a barlangok, a mésztufa lépcsők, a homokbuckák és a szurdokvölgyek az Európai Geopark Hálózat részei, a mocsarak nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek. Ürge és vadmacska, vándorsólyom és holló, tömegesen fészkelő kócsagok és gémek, násztáncot járó balinok. A geológia, a vadvilág és az ember különös házassága teremtette ezt a káprázatos tájat.

Július 9. 18 óra

Lajkó: Cigány az űrben

magyar fekete komédia, 90 perc, 2018

Szereplők:

Keresztes Tamás – Lajkó – Serbán Lajos

Gyabronka József – Karmazsin Jenő

Pálffy Tibor

Papadimitriu Athina Rendező: Lengyel Balázs

1957 elején a Nagy Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai közül Magyarországnak ad esélyt, hogy kiválassza a földkerekség első kozmonautáját, aki majd az első ember lehet az űrben. Karmazsin Jenő elvtárs, a Kunmadarasi Vörösiszap Termelőszövetkezet elnöke tudja is, ki lehetne a legmegfelelőbb jelölt a nagy utazásra: Serbán Lajos, azaz Lajkó, ahogy mindenki hívja, már gyermekkora óta betegesen vonzódik a csillagokhoz. Ezt a vonzalmat nem kis részben anyjának köszönheti, aki beavatta a cigány asztrológia rejtelmeibe, és sajnálatos módon, Lajkó egyik rosszul sikerült rakétakísérletének következtében, már nem lehet velük. Lajkó egész életét egyetlen célnak rendeli alá: eljutni az űrbe, és ott bocsánatot kérni anyjától. Mikor Lajkót kiválasztják az űrutazásra, még nem is sejti, hogy álmai nem véletlenül válnak épp most valóra. Ám előbb Bajkonurban, egy különleges verseny keretében dől el, hogy a magyar Lajkó, a német Helga Mengele, az észt Ilmar, vagy a mongol Timuzsin lesz-e a szerencsés kiválasztott, a versenyt ráadásul maga Leonyid Brezsnyev elnököli. Közben pedig Lajkó apja is újra és újra feltűnik, tovább bonyolítva Lajkó kalandjait.

Július 10–12. 16 óra

Lassie hazatér /Lassie: Eine Abenteurliche Reise/

német családi kalandfilm, 96 perc, 2020

Szereplők:

Sebastian Bezzel – Andreas Maurer

Anna Maria Mühe – Sandra Maurer

Nico Marischka – Florian Maurer

Johann von Bülow – Sebastian von Sprengel

Jana Pallaske – Franka

Justus von Dohnanyi – Gerhardt

Rendező: Hanno Olderdissen

Író: Eric Knight



A nehéz anyagi körülményekkel küszködő Maurer család arra kényszerül, hogy ideiglenesen megváljanak szeretett kutyájuktól, Lassie-től. De a világ talán legismertebb ebét sem a távolság, sem a láncok nem akadályozhatják meg abban, hogy megpróbáljon visszatérni imádott gazdáihoz. Az izgalmas kalandokkal teli utazás vár rá, mely során egyetlen egy cél lebeg Lassie szeme előtt: a hazatérés.

Július 10–12. 18 óra

A galaxis őrzői vol.2 /Guardians of the Galaxy Vol. 2/

amerikai sci-fi akciófilm, 136 perc, 2017

Szereplők:

Chris Pratt – Peter Quill / Star-Lord

Zoe Saldana – Gamora

Bradley Cooper – Rocket Raccoon hangja

Vin Diesel – Groot hangja

Dave Bautista – Drax

Rendező: James Gunn

Miközben szól a Király Válogatáskazi #2, a Marvel produkciójában készült A galaxis őrzői vol. 2.-ben folytatódnak a csapat kalandjai, melyek a kozmosz távolabbi szegleteibe vezetik őket. Az őrzőknek sokat kell tenniük azért, hogy összetartsák újdonsült családjukat, miközben kiderítenek egyet s mást Peter Quill igazi szüleiről is.

Július 10–12. 20:30 óra

Bloodshot

amerikai fantasztikus akciófilm, dráma, 109 perc, 2020

Szereplők:

Vin Diesel – Ray Garrison / Bloodshot

Sam Heughan – Corporal Harlan ‘So Long’ Shifflet

Guy Pearce

Rendező: Dave Wilson



Mi haszna a halott katonának? Többnyire semmi. Ray Garrison (Vin Diesel) azonban kap egy második esélyt. Egy orvosi kísérlet keretében nanorobotokat fecskendeznek a vérébe, ezzel pedig nemcsak feltámasztják, hanem szuperképességekkel látják el: és az így teremtett félig ember/félig legyőzhetetlen szuperhőst egy olyan akcióban vetik be, amelyet ember biztosan nem élne túl.

A kísérlet mégsem sikerül.

Bloodshotnak megvannak a maga céljai.

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu