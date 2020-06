Tamara jó sportban és tanulásban is

Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesült a bogyiszlói Juhász Tamara, aki a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület versenyzőjeként ért el szép sikereket, és szeptembertől a tolnai gimnázium diákjaként folytatja tanulmányait.

Magyarország jó tanulója, jó sportolója lett Juhász Tamara, a Bogyiszlói Általános Iskola hatodik osztályos tanulója. A címet prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere adományozta neki, miután a pályázata alapján méltónak találták a címre. A díjjal a 2018/2019-es tanévben nyújtott tanulmányi munkáját és sportteljesítményét ismerték el, amelyet a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület versenyzőjeként ért el.

Ezen a nyáron kezdi a negyedik versenyszezonját, ám mielőtt rátalált volna a kajakozásra, más sportágakban is kipróbálta magát. Tájékozódási futásban például a korosztályában kétszer is első helyen zárt a több állomásos paksi városi kupán, illetve egy ideig úszott is. Ott figyelt fel rá Jámbor Attila és Inger Nikoletta, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület edzői. Átcsábították, ő pedig rögtön beleszeretett a sportágba. Mint mondta, mostanra függővé vált, így meg sem kottyan neki a heti hat edzés. Eddigi legjobb eredménye az országos diákolimpia harmadik helye 2000 méter egyéniben, illetve a Hanzók Örs-emlékversenyen elért első helyezés, amelyet négyes hajóban szerzett. A célja, hogy 1000 méteren egyesben érjen el minél jobb eredményeket, illetve a maratoni távokon. Erre minden esélye megvan, hiszen tagja az U13-as korosztályos válogatott keretének. Ugyanakkor azt is tudja, hogy sok munkát kell belefektetnie, mivel a 2007-es születésű lányoknál nagyon erős a mezőny. Mégsem a rivalizálás jellemzi a kapcsolatukat. Tamara elmondta, hogy baráti viszonyt ápolnak, bátorítják, segítik egymást.

Versenyen legutóbb számára hazai pályán, a hétvégi I. Sió Kupán találkozhattak és bizonyíthattak. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület által szervezett megmérettetés az idei versenyprogram szezonnyitója volt, amelyre több mint négyszáz sportoló nevezett. A felkészülés egy része a járványhelyzet miatt otthon zajlott, az utóbbi hetekben viszont már vízre is szállhattak a kajakozók. Tamara idéntől új hajóval hasítja a vizet, amely mint mondta, úgy siklik, mint az álom. Egyik kedvenc pályája a sukorói, illetve nagyon kedveli Domborit is, ahol sokat edzenek és versenyeznek. A sportág több nagysága a példaképe, így Csipes Tamara, Kozák Danuta, Kopasz Bálint és az új-zélandi Lisa Carrington is.

De a szülei, Németh Ildikó és Juhász Gábor is jó példával járnak elől, fontos szerepet tölt be az életükben a testmozgás. Elsősorban futni járnak, csapatban vesznek részt különböző versenyeken. Elmondták, hogy nem az eredmény számukra az elsődleges, hanem a barátokkal töltött idő, és hogy jól érezzék magukat. Ezt szeretnék a gyermekeiknek is átadni, így Tamara kistestvérének, a hét éves Natasának is. A szülőkre persze az edzések és a versenyek miatt is sok feladat hárul, ez határozza meg a nyári programjukat is.