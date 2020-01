Telt házas bálok zajlanak megyeszerte

Töretlen népszerűségnek örvendenek a bálok Tolna megyében. Minden bizonnyal ennek tudható be, hogy a bevált, hagyományokkal rendelkező zenés, táncos mulatságok mellett újabbak is kerültek a kínálatba.

Bátaszéken szinte nincs is olyan hétvége mostanában, amikor nincs a városban valamilyen zenés, táncos mulatság. A kínálat széles, az ovisoktól a nyugdíjasokig, intézmények, civil szervezetek, népcsoportok és felekezetek tagjai is szívesen jönnek össze ilyenkor. A bálok pedig többnyire telt házzal zajlanak, ami helyszíntől függően 100-300 résztvevőt jelent.

A Székely bált január 25-én a Kanizsai Dorottya Általános Iskola ebédlőjében, az általános iskola alsó tagozatosainak farsangját, majd a felsősök diszkóját február 8-án a városi sportcsarnokban tartják meg. Az ovisok farsangi bálja február 14-én, a Bátaszéki Nyugdíjas Egyesületé pedig február 22-én lesz a Petőfi Sándor Művelődési Házban – derül ki a kulturális intézmény tájékoztatásából. Ugyanitt február 25-én Húshagyati bált rendeznek. Ezzel még közel sincs vége a sornak, hiszen március 7-én lesz még Nőnapi bál, amit ugyan nem helybeliek szerveznek, de a bátaszéki hölgyeket várják rá. A mulatságok többsége hagyományos eleme a város rendezvénynaptárának, de újdonság is van közöttük, mégpedig a református bál, amelyet Szabad egy táncra címmel február 8-án tartanak meg a művelődési házban.

Bonyhádon is nagy hagyományú rendezvényeken lehet ilyenkor mulatni. Ott van például a Sváb bál, amelyet január 18-án rendeznek meg, valamint a Székely bál, amely február elsején lesz. Mindkettő 20 órakor kezdődik a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban a rendezvények hirdetményei szerint.

A dombóvári Tinódi Ház is rendszeresen ad helyet hagyományosan elsősorban alapítványi, egyesületi jótékonysági báloknak, melyeknek többek között iskolák, óvodák, civil szervezetek a szervezői – válaszolta kérdésünkre Szabóné Rambala Gabriella ügyvezető. A legnagyobb bálok ünnepkörhöz kötődve – például Katalain és Erzsébet napja, szilveszter, húsvét, pünkösd –, helyi zenekarok szervezésében valósulnak meg.

Tapasztalataik szerint töretlen a bálozási kedv, az emberek nagyon szeretik a zenés, táncos rendezvényeket, látogatottságuk mindig telt házas. Az ilyen jellegű kikapcsolódás iránti igényt jól mutatja, hogy az idősebb korosztály egyrészt önszerveződően, másrészt a művelődési házban zajló rendezvények kapcsán senior tánccsoportot hozott létre. Ők hetente egyszer járnak táncolni, valamint minden hónap utolsó péntekén a művelődési ház szervez a korosztály számára „Nemcsak a húszéveseké a világ” címmel teadélutánt. A Kapos Táncegyüttesben táncoló gyermekek szülei pedig rendszeresen felnőtt táncházat tartanak, maguknak, saját örömükre.

Ugyan a paksi Csengey Dénes Kulturális Központ nem ad helyet báloknak, de a szintén a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. égisze alá tartozó Dunakömlődi Faluház igen. Ezek pedig nagy népszerűségnek örvendenek, legyen szó akár a nemzetiségi önkormányzat február elsejei Sváb báljáról, vagy február 8-án, majd 15-én a Paksi Úttörő Vadásztársaság, illetve a Dunakömlődi Vadásztársaság báljáról. Rendszerint ezek a hagyományos rendezvények is telt házzal zajlanak. Természetesen a városban ezen felül több helyszínen is zajlanak mulatságok, többek között a Duna Hotel is hirdeti februári farsangi bálját.

Szekszárdon is számos hely adott a bálok szervezéséhez. Ezek közül a Babits Mihály Kulturális Központ a következő hónapokban szinte majdnem minden hétvégén helyet ad ilyen jellegű rendezvénynek. Tájékoztatásuk szerint január 18-án Rotary bál, január 25-én Borászbál, február 8-án a Dienes Valéria Általános Iskola Sváb bálja, február 22-én a Gyermeklánc Óvoda szülők-nevelők bálja, majd február 29-én Jogászbál lesz, de a sort még lehetne folytatni. Ezen rendezvények nagy része többéves múltra tekint vissza, újdonságnak az Amaryllis étterem március 7-i nőnapi bálja számít, amelyet első alkalommal rendeznek meg.

Saját szervezésben jelenleg évente egy alkalommal bonyolít le bált a kulturális központ, szilveszterkor. Ennek kapcsán is azt tapasztalják, hogy Szekszárdon van érdeklődés az igényes zenés, táncos szórakozás iránt.

Tamásiban szintén gazdag a kínálat. Katolikus bál, óvodai szülők és nevelők bálja, kerékpáros bál, kosaras bál, ugrókötelesek bálja, sportbál várja a táncolni, mulatni vágyókat.

Az egyik különlegesség a Pántlika néptánc együttes népviseletes bálja, melyet immár harmadik alkalommal szerveznek meg a Tamási Művelődési Központban – tudtuk meg Czink Judittól, az intézmény igazgatójától. A február 8-i rendezvényen csak a Kárpát-medence valamely tájegységének, nemzetiségének vagy kisebbségének népviseletbe öltözve lehet részt venni. A hagyományokat, néptáncot tisztelő és szerető emberek itt találkozhatnak, mulathatnak barátaikkal, ahogy annak idején mulattak a falusi bálokon. Nem titkolt cél az sem, hogy az emberek a viseletet ne csak színpadon, folklór fesztiválokon viselhessék, hanem büszkén öltsék magukra más alkalmakkal is. Mindehhez a Csurgó zenekar szolgáltatja majd a zenét.

A Művelődési Központ több évtizede minden évben megszervezi az asszonybált, melyre csak lányok, asszonyok léphetnek be. A program meghirdetése során is hangsúlyozzák, hogy ha férfi merészkedik be, azt a régi hagyományoknak megfelelően levetkőztetik és kidobják a hidegbe. Míg régen egy-egy baráti közösség jelenetet is előadott a bálban, az elmúlt években már egy adott tematika mentén zajlott. Legutóbb a western volt a témakör, így közel kétszáz cowboy lány, asszony vett részt a mulatságon.

Bár már az említett, bemutatott bálok köre is igen széles és színes, koránt sem teljes, hiszen ilyenkor megyeszerte zajlanak mulatságok egy kis derűvel elűzendő a téli borút.

Borítóképünk a Pántlika néptánc együttes tavalyi népviseletes bálján készült.