Télvíz idején fokozott figyelmet fordítsunk házi kedvenceinkre

A mostani, járványos-karanténos időszak egy különleges helyzet. Sokkal többet vagyunk otthon, bezárva a négy fal közé, emiatt többeket foglalkoztat az állat-örökbefogadás. De tisztában kell lenni azzal, hogy ez most is az állat élete végéig tartó feladat, ezért komoly, átgondolt döntést kell hoznunk, ha egy állat-társat szeretnénk magunknak.

Csupán a karanténos időszakra, unaloműzőnek nem javasolják a szakmai szervezetek az állatok örökbefogadását, bár kétségtelen, hogy egy háziállat közelsége nyugtató, stresszoldó hatású. Viszont a kijárási korlátozások és más járványügyi szabályok idején az állat sétáltatása sem mindig problémamentes.

Az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy aki lakásában állatot tart, az készüljön fel nem várt helyzetek bekövetkezésére is. Például legyen két, egymástól független segítő, akik baj esetén átmenetileg ellátják a bajba jutott állatainkat. Azt is javasolták a kisállattartóknak, hogy legyen otthon házi kedvenceink számára minimum két hétre elegendő táplálék, az oltási könyvek, és az esetleges gyógyszerek is legyenek előkészítve.

Most, télen különben is fokozott figyelmet kell fordítanunk kedvenceinkre. Ha családi házas, udvaron tartott háziállatokról van szó, akkor is azt tanácsolják az állatvédők, hogy az igazán hideg időszakban engedjük be a házba az állatokat: ha nem is a kanapéra, de fedett, fagymentes helyre, például garázsba, szuterénbe. A szabadban lévő kutyaházakat szigeteljük. A belsejébe szalmát javaslunk, ez a legjobb hőszigetelő, kintre pedig takarjuk be régi takarókkal, ne rakjuk közvetlenül a földre, és az ajtajára is erősítsünk hőfüggönyt, remek akár a házilag készült megoldás is.

Megoszlanak a vélemények a kutyaruha tekintetében. Sokak szerint csak úri huncutság, mások viszont úgy vélik: inkább ez, mint az állatorvosi költségek…

Nem árt tudni: egy lakásban élő kutya a hirtelen hőmérséklet-különbségre épp olyan érzékenyen reagál, mint a gazdája. Éppen ezért, amikor már reszket az a szegény jószág a séták alkalmával, akkor húzzunk rá egy kötött szvettert, könnyű pulóvert, hogy védje a hidegtől a szabadban. Sokféle változat kapható, de ne az aktuális divattrend legyen az első, ami alapján választunk!

Ahogy az emberi testalkatból is sokféle van, úgy a kutyafajták is különböző méretű, formájú, megoldású ruhákban érzik jól magukat. Vegyünk példának egy agarat: mély mellkasa, hosszú nyaka miatt az átlagos kutyaruha-típusok egészen biztosan nem lesznek jók rá. A kistestű, hosszú szőrű kutyáknál azért is érdemes időben elkezdeni az öltöztetést – még ha nem is fáznak –, hogy a sár ne koszolja össze a hasuknál a szőrt.

A buldogok vastag dereka, viszonylag rövid teste pedig megint másfajta megoldást kíván. De sorolhatnánk az összes többi, gyakran lakásban tartott fajtát. A kutyaruha kiválasztása tehát odafigyelést igényel, így aki teheti, vásárlás előtt próbálja fel kedvencére a megfelelőnek ítélt darabot.

A téli, fagyos-havas időszakokban sózzák a járdákat, utakat. Ez az anyag rendkívüli fájdalmakat okozhat a kutyának. Tappancsán a mikrorepedésekbe bekúszó sóoldat igazán fájdalmassá teszi a sétát. Amikor emelgeti a lábait egy-egy ilyen sáros-sókásás időben, akkor gyanakodjunk, hogy ez lehet a problémája. Talán ennek kiküszöbölésére és a sár séták utáni rendszeres lemosásának elkerülésére találták fel a kutyacipőket. Lehet is kapni mindenhol. Csak éppen szinte senki nem használja ezeket, s ez nem is véletlen. Ha szórakoztatni akarjuk magunkat, és kedves, kutyabarát, de kellőképpen kárörvendően kegyetlen ismerőseinket, akkor adjuk rá kedvencünk mind a négy tappancsára, és megtudjuk, miért nem használja senki. Nehéz nevetés nélkül kibírni azt a látványt, amit ilyenkor a kétségbeesett kedvenceink produkálnak. Ezért inkább, amikor eljön az idő, kenjük kellően zsíros kutyatappancs-krémmel a lábukat, ami megakadályozza, hogy az apró sérülésekbe bejusson a csípős lé.

Az őszi és téli kutyaviseleten kívül az összes többi már csak a ráadás – de mondhatjuk úgy is, hogy divatozás. Egészen addig, amíg ez nem megy az eb közérzetének rovására, lehet ártatlan játék…

A vélemények megoszlanak a tüllszoknyás kiskutyák, kapucnis bebugyolálások és egyéb hasonló megoldások láttán, de egy valami biztos: ezek egyike sem a kutyáról, hanem inkább a gazdájáról árul el nagyon sokat.