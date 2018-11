Tizenegy év után idén fehér lehet a karácsony

Egy hónap van karácsonyig. Leesett az első hó is, no nem a megyében, hanem Vas megyében, és például a Kékestetőn is havazott már.

A modern, tudományos meteorológiai előrejelzések sem tudnak biztos információt nyújtani arról, hogy milyen lesz az idei tél, ahogy arról sem, hogy lesz-e idén fehér karácsony. A jelenlegi adatok alapján azonban december csapadékosnak ígérkezik, a csúcshőmérséklet a kevésbé hideg napokon is 10 fok alatt marad. A hónap második felében kemény fagyok is várhatóak. A novemberre vonatkozó népi bölcsességekből is számos következtetés levonható. Úgy tartja a mondás, ha Mindenszentekkor jó idő van, akkor havas, hideg telünk lesz, ha ezen a napon esik az eső, akkor mérsékeltebb tél elé nézhetünk. Idén november 1-jén az egész országban száraz, az átlagosnál melegebb idő volt. A másik népi megfigyelés szerint: „ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál". Márton-napkor is jó idő volt, így ha a népi bölcsességekre hagyatkozunk, akkor hideg lesz karácsonykor. Dr. Vörös Géza agrárszakmérnök évtizedek óta gyűjti az időjárási adatokat. Az elmúlt három évtizedet vizsgálva voltak bőven csúcsok. Feljegyzései szerint az eddigi leghidegebb tél 1987 januárjában volt, amikor többször is mínusz 23 fokot mértek, és napközben sem volt melegebb mínusz 12 foknál. Ebben az évben nehezen tavaszodott. Nyáron viszont rekordot döntött a hőség. Az egyik legszélsőségesebb telet 1993-ban jegyezte fel Vörös Géza, amikor januárban az egyik héten mínusz 18 fokot, míg a következő héten már plusz 15 fokot mért. Igen tartós hideget – fagyos január után még fagyosabb februárt – pedig 1996-ban tapasztalhattunk. Utoljára 2007-ben volt igazi havas karácsonyunk. Abban az évben december 15-től fagyosak voltak a napok, ami kitartott egész januárban. A leesett hóréteg 15 centis volt szentesete napján. Ezt követően volt olyan év, hogy vékony hólepel beborította a tájat, például 2011-ben vagy 2014-ben, de pont az ünnepek előtt érkezett egy melegfront és karácsonykor enyhe volt az idő. Európa klímája nagyjából az 1300-as évek elejétől fordult jelentősen hidegebbre, első mélypontját az 1600-as évek közepére érte el. A Közép-Európából származó, majd a keresztény világban elterjedt karácsonyfa-állítás, az ünnepi szokásrend kialakulása ebből a – 19. századig tartó – kis jégkorszaknak nevezett korból ered. A klímakutatások szerint a jövőben egyre kisebb valószínűséggel számíthatunk vastag hótakaróra. Tartós mínuszok: hideg lesz a január és a február is A globális felmelegedés nem jelenti azt, hogy többé nem lesz havas a karácsony. Az elmúlt tizenöt évet vizsgálva a leghidegebb tél Tolna megyében 2003-ban és 2005-ben volt, mindkét évben januárban és februárban is összefüggő hótakaró borította a tájat, és mínusz 17 fokot mértek többször is. Ezt követően mindkét évben aszályos, meleg nyarunk volt.

Dávid Mihály magánmeteorológus szerint nagy esély van arra, hogy fehér lesz idén a karácsony. December első felében folyamatosan esik a hőmérséklet, mínusz tizenhárom fokig, majd kisebb enyhülés (plusz 5 fok) után, karácsony környékén ismét hidegebbre fordul. Ha lesz csapadék, az csakis hó lehet. Január eleje enyhébb lehet, majd 20-a után egészen február közepéig tartósnak ígérkezik a mínusz tíz fok körüli hideg idő.