Tizenhétféle kenyeret készítettek a diákok

Immár hatodik alkalommal mutatták meg tudományukat a „csapós” péktanulók. A Kenyér Világnapjának alkalmából a szekszárdi Garay téren kóstolót is tartottak, valamint a helyszínen készítették, sütötték a langallókat.

A hazánkban élő nemzetiségiek kenyereit is elkészítették a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai tegnap, a Garay téren, a Kenyér Világnapján, amely egyben az Élelmezési Világnap is. Tizenhétféle péktermékből kóstolhattak az érdeklődők, akikből nem volt hiány a helyszínen. A legérdekesebb recept a kínai volt, amit nem kellett sütni sem, de nagy érdeklődés övezte az ukrán, a szerb, az olasz, az örmény, illetve a bolgár kenyereket is. Tolnainé Szabó Beáta, a diákok szakmai oktatója elmondta, a termékeket előző nap készítette el a harmincöt péktanuló.

A Garay téren felállított sátor alatt bemutatták a fiatalok a kézi dagasztást is, illetve a helyszínen, a sütőkben készítették el a langallókat. A langalló, más néven kenyérlángos, tésztája helyben, kézi köves malommal őrölt lisztből készült, hagyományos dagasztással.

Tolnainé Szabó Beáta elmondta, a megye pékségeitől, illetve a megyei agrárkamarától kaptak lisztet. A rendezvényt Simonné Szerdai Zsuzsanna, az intézmény igazgatója nyitotta meg, aki elmondta, évről évre igyekeznek bemutatni minden szakmát, amit a Csapó szakiskolában tanulnak a diákok, hogy kedvet csináljanak a különböző foglakozásokhoz, így a pék,- illetve a cukrász mesterséghez is.

A Kenyér Világnapja alkalmából Ács Rezső szekszárdi polgármester jelenlétében Petkó Tamás szekszárdi katolikus plébános áldotta meg a kenyeret.

Nagyon sok óvodás, általános és középiskolás látogatott el a Garay térre, ahol a csapós diákok kenyérrel kapcsolatos irodalmi összeállítását is meghallgathatták, illetve fűszer- és gyógynövény bemutatót láthattak, és megkóstolhatták a belőlük készített teákat is.

A látogatók szavazhattak is – a kóstolások után – arra, hogy melyik kenyér tetszett, ízlett nekik a legjobban.

Tizenhét éve ünnepeljük A Pékek Világszövetsége 2001-ben határozta el, hogy október 16. legyen a kenyér világnapja. Ennek célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, fontos energiaforrásnak: a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot közel harminc ország ünnepli elsősorban karitatív jelleggel, ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat.

