Több érzékeny kérdésben is kell egyeztetni a gyászolókkal

A járványveszély miatt a szekszárdi székhelyű Panteon Kegyeleti Kft. felkészült a legrosszabb eshetőségekre is. Olyan óvintézkedéseket léptetett életbe, melyek az ügyfeleket és a munkatársakat egyaránt védik.

Jól látható jelei is vannak az óvintézkedéseknek és nemcsak a kesztyű és maszk, mint azonnal szembetűnő védőeszköz viselése kötelező a cégnél.

– Amennyire az csak lehetséges, dolgozóinkat külön csapatokra osztva igyekszünk távol tartani egymástól – mondta el Nyakas Gábor ügyvezető. – Felhívtuk figyelmüket arra, hogy ha találkoznak is, tartsák meg a biztonságos távolságot egymástól. A fertőtlenítő eszközök használata a korábbi gyakoriságot is felülmúlja. Irodánkban átlátszó plexi lapot helyeztünk ügyintézőnk és az ügyfél közé. Az ugyanazon időben jelenlévő ügyfelek létszámát is maximum két személyre korlátoztuk. Ezúton is hadd javasoljam sírhelylejárat és egyéb érdeklődés esetén a telefonos, vagy e-mailben történő ügyintézést, amely azonban temetés ügyintézéséhez sajnos nem alkalmazható. A szigorú rendszabályoktól nem tekinthetünk el, hiszen ha nálunk egyvalaki vírusos lenne, mindenki azonnal karanténba kényszerülne.

A Panteon Kft. által kezelt szekszárdi temetőkben jelenleg nem engedélyezett a belső ravatalozás. Ez azt jelenti, hogy ez a szertartás a ravatalozón kívül történhet, a törvény, rendelet adta keretek betartásával. A szabadtéren tartott végső búcsún, a koporsó földbe helyezésekor a hozzátartozók, ismerősök is fejet hajthatnak az elhunyt előtt, de az ügyvezető hangsúlyozta: ebben az esetben is az lenne célszerű, ha – valamennyiünk érdekében – minél csekélyebb lenne a tisztelgők létszáma. Urnás temetés esetén van lehetőség a szertartás elhalasztására, ezt a megoldást többen is igénybe veszik.

– Elmondhatom, hogy ezekben a fájdalmas, érzékeny ügyekben nagyon megértő és támogató hozzáállást tapasztalok – folytatta Nyakas Gábor. – Az érthető módon mélyen lesújtott, gyászoló családtagok is elfogadják, hogy ezekre a korlátozásokra szükség van. Eddig még nem volt szükség hosszas győzködésre.

A temetők látogatása – az ügyvezető tapasztalatai szerint – nem csökkent számottevően. Az örök nyugalom ezen szigeteire – a halottak napjától eltekintve – amúgy sem csapatosan érkeznek a közeli hozzátartozók, egykori ismerősök. Egy-egy kisebb csoport általában egy-egy család tagjaiból áll.

Nyakas Gábor megjegyezte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a cég dolgozói vigyázzanak az ügyfelekre, és bízik abban, hogy ez a magatartás – miképp eddig – kölcsönös is marad.

Borítóképünk archív felvétel