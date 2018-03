Több generáció is együtt rophatta a Bartina táncházán

Újraindította a táncház sorozatot Szekszárdon a Bartina Néptánc Egyesület a Babits Mihály Kulturális Központ partnerségével.

Népzenétől és tánclépések ütemes zajától volt hangos szombaton délután és este a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Bödő terme. A jövőben ez visszatérően így is lesz, hiszen a Bartina Néptánc Egyesület szakmai terve alapján, a Babits Mihály Kulturális Központ partnerségével újraindult a táncházi sorozat. Több mint tíz év telt el a legutóbbi, hasonló kezdeményezés óta, így a rendezvény mondhatni az újdonság erejével hatott.

– Nemcsak abból a célból döntöttünk a táncház rendszeres megrendezése mellett, hogy erősítsük a társadalmi szerepvállalásunkat – mondta el lapunknak Matókné Kapási Julianna művészeti vezető. – Hanem azért is, hogy saját táncosaink megismerkedjenek ezzel a fantasztikus formával, ahol megtanulhatják az improvizáció alapvető szabályait. Ezáltal megismerik azt az örömet, felszabadító érzést, amelyet az önálló táncolás tud adni nekik. Mostani tagságunk még nem nagyon találkozott a táncházzal. Számunkra az is fontos, hogy a város és a környék érdeklődő lakossága is részese legyen ennek az élményszerű szórakozásnak.

A rendezvény – mely a művészeti vezető értékelése szerint megérdemelt sikert aratott – négy részre tagolódott. A Babázó a másfél-három éves kisgyermekeket várta 16.30 órától. Ezt követte a Játszó a három-hat évesek számára. A délután hat órakor kezdődő Gyermektáncházon hét-tizenkét éves korú gyermekek rophatták Tóth-Mihó Erika és Tóth Zoltán közreműködésével. A Felnőtt Táncház 20 órakor nyitotta kapuját, a zenét, ahogyan korábban, most is a Tarsoly zenekar szolgáltatta: a sárközi táncrendet pedig Nyemcsokné Kárpáti Katalin és Nyemcsok Pál taníttatta meg a fiatal és idősebb résztvevőkkel.