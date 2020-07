Több lehet már a gomba a nyár második felében és ősszel is

Az év első felében alig volt gomba az erdőkben és a mezőkön a száraz tavasznak, majd a száraz korai nyárnak köszönhetően. Szerencsére júliusban több és gyakoribb volt az eső.

Aki szereti az erdei gombát és ért is hozzá, annak az idei év nem volt túl szerencsés, mert a szárazság miatt alig lehetett gombát találni a környéken. Szerencsére ez a helyzet megváltozott, az elmúlt hetekben időről időre megeredt az eső, a levegő is párásabb, ez pedig kedvez a gombák növekedésének.

Ha el szeretnénk indulni gombászni, érdemes a dombvidékekre menni. Óriáspöfeteget és nagy őzlábgombát ritkább akácerdőkben találhatunk, például Paks és Kölesd környékén. A nagy őzlábgomba feltűnő, igen nagy, hosszú tönkű, esernyőszerű gomba. A késői laskagomba élőfán-termő, féloldalas kalapú gomba. Kalapja többnyire szürke, lefutó lemezei és tönkje fehérek, magyarázta Rácz Lajos gombaszakértő. Véleménye szerint, Tolna megyére jellemző gombafajok a nagy őzlábgomba és az óriáspöfeteg. Hozzátette, Szekszárd és környéke nem olyan jó terület gombászásra, mint mondjuk a Mecsek.

Klem Tamás szekszárdi fiatalember is ezt erősítette meg, mint mondta, ő szinte minden héten elindul gombát gyűjteni, ért is hozzá. Járt már a Mátrában, a Zselicben és természetesen a Mecsekben is, de Tolna megye erdeit is úgy ismeri, mint a tenyerét. Az idei év első fele valóban nem kedvezett a gombászásnak, de azért talált keserűgombát, galambgombát és vargányát. A múlt hét végén már örömmel tapasztalta, hogy magához tért az erdő aljnövényzete, és egyre több benne a gomba is. Szombaton vargányából szedett többet, egyébként kedvence a rókagomba, de ennek június közepén lejár a szedési ideje. A gomba egyébként a hideg reggeleket sem szereti, mondta Klem Tamás. A keserűgombát is nagyon jól el lehet készíteni, de előtte be kell áztatni fokhagymás tejbe.

A császárgombát, vagy más néven – a formája miatt elnevezett – tojásgombát kevesen ismerik. Valamikor a római császárok kedvenc eledele volt, mondta Klem Tamás. Aki kóstolta, az tudja, valóban fantasztikus íze, zamata van, méltó a nevéhez. Ugyanakkor tudni kell azt is, ezt a fajta gombát tilos szedni, éppen amiatt, mert kevés terem belőle. Akinél találnak az ellenőrök, azt megbüntetik. Minden fajta gombából egyébként maximum két kilót szabad szedni egyszerre. Érdemes ezt is tudni.

Rácz Lajos gombaszakértő mindenképp ajánlja a gombák bevizsgáltatását, mert minden évben előfordul súlyos, olykor halálos mérgezés is. Javasolt egyben bevinni a gombákat, mert csak a tönk, vagy csak a kalap nem minden esetben elegendő az azonosításhoz. Ha gombászni indulunk, ne nejlonzacskót, vagy reklámszatyrot vigyünk magunkkal, inkább kosarat, vagy dobozt, mert abban nem törik össze. Szakértővel átválogattatni mindenképpen fontos, mert mint mondta, előfordult már az is, hogy egy darab volt csak gyilkos galóca a gombák közt, de nagyon rosszul járt, aki azt kapta. Tudni kell, hogy ez a legveszélyesebb gombánk, mert szép marad, nem kékül meg, és a túlélők bevallása szerint még ízletes is, de egy átlagos méregtartalmú gyilkos galócából már tizenöt gramm elfogyasztása is halált okoz.

A piacokon mindig kötelező a gombavizsgálat. Ez egy aznapra kiállított igazolás, melyen szerepel a gomba neve, mennyisége, az árus neve, címe, a szakellenőr vagy toxikológus neve. A kiadott engedélyt egy úgynevezett gombanaplóba is bevezetik, hogy adott esetben vissza lehessen azt keresni. Olyan eset is előfordult Szekszárdon, amikor nem a gombával volt gond, hanem a falánk fogyasztóval, aki rosszul lett, mert sokat evett egyszerre. A szakellenőr bizonyította, hogy a piacon vett gomba ehető volt.

A mérgezés jelei jelentkezhetnek akár napok múlva is

Kis mennyiségű mérges gomba fogyasztása is elegendő ahhoz, hogy súlyos mérgezés alakuljon ki. Az elfogyasztott gombafajtól függően a tünetek perceken belül is jelentkezhetnek, de előfordulhat, hogy csak napok múlva lépnek fel. A későn jelentkező tünetek együtt járnak a máj és a vese károsodásával, hiszen a méreg a tünetek jelentkezése előtt már elkezdi kifejteni ártalmas hatását, és ez is éppoly életveszélyes lehet, mint a hirtelen ható gombaméreg. A leg­gyakoribb tünet az émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, izzadási rohamok, szédülés, zavarodottság és légszomj.

Ha fennáll a gombamérgezés gyanúja, semmiképp se kísérletezzünk otthoni gyógymódokkal. Az orvosi kezelés kifejezetten a gombaméreg kiürülését célozza. Néhány gombaméregnek ellenmérge is létezik, amivel a beteg gyógyítható. Az enyhébb mérgezések következmények nélkül gyógyulnak.