Több mint kétszáz négylábúnak keresnek szerető, felelős befogadókat

Gazdikereső rovatunkban a Szekszárdi Kutyamenhely néhány védencét mutatjuk be – a több mint kétszáz eb és tizenhat cica közül – bízva benne, hogy szerető gazdira találnak, hiszen mind megérdemlik a biztonságos otthont.

A menhely nemrég indította el A remény rabságában – kampány az „esélytelen” kutyákért akcióját, melynek keretében olyan négylábúaknak keresnek felelős befogadókat, akik mellett minden nap elsétál a remény. Azokért a kutyákért, akiknek öregségük, vagy épp feketeségük vált hátrányukká, akik nem jönnek ki más kutyákkal, cicákkal, vagy éppen szeretnek mászni, és emiatt nem kellenek.

A kampány keretében keresnek gazdát Foltinak, a hétéves közepes terrier keveréknek is, akit gazdája azért adott le a menhelyre, mert lakásba költözött. A négylábú nem igazán jön ki más állatokkal, így egyedüli kedvencnek javasolják. Folti ivartalanított kan, negatív szívférgesség teszttel, kombi és veszettség oltással, chippel rendelkezik. (Teljes bemutatása és még több kép ITT érhető el.)

Csöpi kilenc és fél éves ivartalanított lány, puli keverék. Nyolc éve került örökbefogadójához, aki sajnos elhunyt, így a kutyus visszajutott a menhelyre. Most 26 kilogramm, de volt sokkal több is, mert néhai idős gazdija nem mozgott vele, viszont a kelleténél bőségesebben etette. Nyugodt, barátságos eb, kiválóan alkalmas idősebb ember mellé. Szőre gondozást igényel, évente két alkalommal nyírni kell. Más kutyákkal is jól kijön.

A menhely két nagyon kedves szekszárdi kutyusnak is befogadókat keres. Az ebek és gazdáik is a vírushelyzet áldozataivá váltak. A fiú két éves, beagle jellegű, foltos, közepes méretű kutyus. A lány nyolc éves, barna, ivartalanítva van. Mindketten rendelkeznek mikrochippel és oltásokkal. A gazdáik egy nagy szekszárdi vállalatnál dolgoztak, amely megszűnt a veszélyhelyzet idején. Munkát nem találtak eddig. Nincs miből megélniük. Az ország másik részébe költöznek, ahol kaptak munkát. A kutyáikat sajnos albérletbe nem vihetik, ezért kisírt szemekkel kértek segítséget. A kutyáiknak jó gazdi kellene. Együtt és külön is örökbe fogadhatóak, bár előbbi megoldás lenne ideális, hiszen nagyon szeretik egymást. Még több kép róluk: ITT.

Cicák is szerető befogadóra várnak. A menhelyen kilenc talált, mentett cica vár összesen gazdára, a többi hét körülbelül két hét múlva lesz elvihető. Alábbi képeken kettő mentett, 3 hónapos, kedves kis kandúr látható. Még több kép: ITT.

A szekszárdi menhelyen most szombaton szombaton is 10 órától 15:30-ig várják a felelős örökbe fogadókat és segítőket. (Sétáltatásra a nagy meleg miatt most nem lesz lehetőség.) Elérhetőségek: ITT.