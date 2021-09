Az ősz színeit viselik a körmök is

Ahogy elkezdtek szürkébbek, sötétebbek lenni a napok, a Tolna megyei körömlakkdivat színei is megváltoztak. Az idei év legnépszerűbb körömlakkszíne a barna és árnyalatai, valamint a kék szín.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány önmagából kikelve fenyegetett meg egy választópolgárt (videó)

Sikabonyi-Váncsa Ildikó szekszárdi kéz- és lábápoló, műkörömépítő mester lapunknak elmondta, hogy azért többen ragaszkodnak a pasztell színekhez is, ám a harsányabb, élénkebb színeket már nem kérik a vendégek. A slágerszínek közé tartozik még a nude és összes árnyalata, a bordó, és a piros szín.

Ez utóbbi örök klasszikus, ahogy a francia körmök is, minden évszakban. A divatos körömhossz formája attól függ, hogy a vendég számára mi a kényelmes. Évekkel ezelőtt a nagyon hosszú műköröm volt trendi, mostanra azonban inkább a saját köröm megerősítése jellemző, méghozzá géllakkal – amely három héten át szép marad.

A fiatal lányok körében a stilettoforma a kedvelt. Ez egy hosszában egyre vékonyodó, a végén tűhegyes köröm, amihez hozzátartozik az extrém hosszúság. A fiatalok ráadásul még az őszi időben is az élénkebb színekkel festetik, amelyeket csillámmal, kövekkel és különféle mintákkal is kiegészíttetnek. Kedvelik még a balerinaformájú körmöket is, amelynek jellegzetessége hogy kocka, de szűkülő.

A középkorosztálynak általában nincs túl sok szabadideje, hiszen családot rendeznek, gyereket nevelnek, így számukra az ápoltság és szépség a fontos. Ők megelégszenek az ujjbegyekig tartó hosszúsággal, mert a kényelmes, rövid körmöket szeretik.

Leginkább a mandulaformát választják, mert a kockakörmök jellemzője, hogy a két sarkában bármi elakadhat a házimunka során. Ők a lekerekített kocka vagy épp kerek, ovális körmöket sem szeretik.

Az idősebb korosztály a saját körmét erősítteti géllakkal – náluk jellemzőek a nude színek, és kerülik a sötétebb színeket. Az a fontos a számukra, hogy a körmük ápolt legyen. A körömdíszítésekre jellemző az egyszerűség, kivéve a fiatalok esetében. A minták tekintetében a vékony vonalak, csillámok esetleg a körmökre helyezett fényfólia a divatos. Egyszerű manikűrt, vagy éppen japán manikűrt – amikor méhviasszal fényesítik a körmöket – ma már csak elvétve szoktak kérni, nők alig, inkább férfiak. Az interneten számtalan idei évben divatos körömformából, – színből, – díszítésekből lehet inspirálódni.

A nők számára általában a körmeik különleges helyet foglalnak el az életükben – vannak, akik akár az utolsó utáni pillanatban is képesek meggondolni magukat szín, forma, minták tekintetében. Sokan hallgatnak a körmöseikre is. Szintén igaz az is, hogy akár heteken át nézegetik a legaktuálisabb körömtrendeket, és már saját elképzelésekkel jelennek meg a körmös mesterek szalonjaiban, vagy éppen külföldről rendelnek maguknak saját trendi lakkokat, körömdíszeket.