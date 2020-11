Töltelékekként, köretként is megállja a helyét

A szelídgesztenyéről sokaknak a gesztenyepüré jut eszébe, vagy a télen, a kályhás gesztenyesütők felől áradó finom sültgesztenye-illat.

Ez a gyümölcs azonban ezeknél az érzékszerveinkre gyakorolt ínycsiklandó hatásán túl, rendkívül figyelemre méltó tulajdonságokkal bír, ezért jó, ha nem csak idénygyümölcsként gondolunk rá. Hiszen tele van vitaminnal, antioxidáns hatású, „sejtvédő” E-vitaminban bármelyik gyümölcsnél gazdagabb. Még a belőle készített hagyományos gesztenyemassza, -püré is számottevő mennyiséget tartalmaz.

Kevéssé ismert az a tény, hogy a C-vitamin-tartalom is jelentős a gesztenyében, valamint igen sok benne az ásványi anyag, viszont zsiradékot a gesztenye csak nagyon kis mennyiségben tartalmaz, koleszterint pedig egyáltalán nem. Az élelmi rost hányada is jelentős. A rostfogyasztás segít a túlzott inzulintermelés visszaszorításában is. Magas szénhidráttartalmának köszönhetően pedig étrendünkben helyettesíthetjük vele a gabona- és burgonyaféléket.

A fentiek alapján vitathatatlan, hogy egy szuper egészséges élelmiszer a gesztenye. Számos formában megtaláljuk a boltokban, ezért nem feltétlenül kell téli csemegeként számon tartanunk. A mélyhűtött áruk között az egész pucolt, a natúr püré, de lehet már natúr főtt gesztenyét kapni védőgázas csomagolásban is, és sütéshez, búzaliszt helyett, már őrölt, azaz gesztenyeliszt formában is hozzájuthatunk, ehhez a fantasztikus gyümölcshöz. Számos húsos étel töltelékeként, vagy köretként is megállja a helyét.

Borítóképünkön: Sütés előtt fel kell vágni a héját, hogy a keletkező gőztől ne robbanjon szét Fotó: Shutterstock