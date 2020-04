Továbbra is magas a nyír pollenkoncentrációja

A nyír pollenkoncentrációja Szekszárdon magas volt, és országszerte továbbra is ugyanez várható. Ez a tavaszi időszak leginkább allergiás reakciót kiváltó növénye.

A Nemzeti Nép­egészségügyi Központ tájékoztatója szerint a platán és a fűz virágporának mennyisége a közepes-magas tartományban lesz, előbbié helyenként a nagyon magas szintet is elérheti. A kőris, a gyertyán, továbbá a ciprus- és tiszafafélék pollenszemei közepes, a juharé és a nyáré jellemzően alacsony koncentrációban lehetnek jelen a levegőben. A tölgy és a bükk pollenszórása is elindult, virágporuk egyre több helyen fordul elő alacsony vagy közepes sűrűségben. A kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is jellemzően alacsony marad.

A légúti allergiák tünetei széles skálán mozognak: szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás, torokviszketés, nehézlégzés, és a többi. A patikákban kapható allergiagyógyszerek viszont csak a tünetek kezelésére alkalmasak, így évről évre gyógyszer szedésére kényszerül a beteg. Az allergének, vagyis az allergiás reakciót kiváltó anyagok meghatározásának leggyakoribb módja a gyorsan és olcsón a bőrön elvégezhető Prick-teszt. Ellen­anyag-vizsgálattal a vérből is kimutatható az allergia. Ilyenkor az allergének ellen a szervezetben termelődő ellenanyagok segítségével határozzák meg az allergia okozóját.

Az allergiát lehet és kell is kezelni a kivizsgálást követően tablettával, orrspray-vel, szemcseppel. Az asztma sokkal súlyosabb tüneteket produkál, mint az allergia, különböző fokozatai vannak az egészen enyhétől a súlyosig. Kezelése is ehhez igazodik. Az asztmás panaszokat a tüdőgondozóban vagy a tüdőosztályon vizsgálják ki.

Az elhanyagolt kór számos egészségügyi problémát okozhat, például visszatérő torokgyulladást, vagy akár alvászavarokat. Az első lépés természetesen az allergénekkel való érintkezés minél teljesebb elkerülése.

A tavaszi asztma, amely az év többi részében nem jön elő, fűpollen-allergiát, esetleg éppen az ilyenkor virágzó fák pollenjére való érzékenységet valószínűsít.