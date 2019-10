Túraútvonalak találkozásában áll a kegyhely

Több túraútvonal találkozásában áll a Remete kápolna Szekszárdon. A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra, így az Országos Kékkör, de a Szekszárdi Borút is érinti a szekszárdi műemléket.

Az előbbiek mellett a Magyar Zarándokúton, a Benedek-szurdok tanösvényen és a Mária úton haladva is elérkezünk a Remete kápolnához és a környékén található Remete-csurgóhoz, ami 2014-ben került felújításra. Az első ismert, azonosítható írásos feljegyzés a XVIII. század elején készült a forrásról. A középkorban és a török idők alatt is folyamatosan használták, bő vize a legnagyobb szárazság idején sem apad el. A forrás mellett található a Remete-kápolna, amely évszázadok óta híres búcsújáró hely. A barokk kápolnát 1758-ban kezdték építeni a katolikus hívek adományaiból. Kisboldogasszony napi búcsújára a környékről és messze földről érkeztek áhítatra vágyók. Néhány éve a kápolnát is felújították.

A Szekszárdi Borút körülbelül huszonkilenc kilométer hosszú, a szintkülönbség meghaladja a hétszáz métert is. A borút neves pincészeteket érint, az út mindkét oldalán hosszú szőlőlugasokat, apróbb pincéket és tanyákat láthatunk.

A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra ezen szakasza, tehát a Sötétvölgy – Remete-kápolna etap, cirka kilenc kilométer hosszú, a szintkülönbsége kétszáz méter fölötti. Javarészt erdőben halad. A kápolnát elhagyva a városon keresztül a vasútállomásra jutunk, ami az utolsó pontja a túrának.