Úgy állnak helyt, hogy közben nők maradnak

A közel két és félezer fős településen, Iregszemcsén, egy kisebb, lelkes női csapat gyűlik össze minden héten, hogy együtt tornázzanak, szépüljenek, és lelkileg is segítsék egymást. Ahogy a csoport vezetője, Szalai Judit elmondta, sok szerepben kell helytállniuk, de eközben nem szeretnék elveszteni nőiességüket.

A csoport a „Mozogj Ireg” nevet választotta. Céljuk, hogy a testedzés ne maradjon ki az életükből, ebben motiválják, segítik egymást.

Két évvel ezelőtt nyáron alakultak, akkor még csak néhány fővel. A közös aerobik jellegű testmozgásnak– amelyre Újiregből és Magyarkesziről is érkeznek hölgyek – a művelődési ház nagy terme ad otthont. Szalai Judit, aki az edzéseket irányítja, elmondta, a csoporttagok között vannak idősebbek is, náluk az egészségmegőrzés, a fogyás a legnagyobb motiváció, a fiataloknál pedig a munkahelyi stressz levezetése. Régi barátok, de anyós-meny is jár a közös tornákra. Van olyan is, aki szülés után tért vissza.

– Mindenki le van terhelve, hiszen nőként számtalan szerepben kell helytállnunk. Az otthon, a háztartás, a család között állandóan logisztikázunk, eközben a párunkkal is szeretnénk lenni, a házasságunkra, kapcsolatunkra időt fordítani. Sajnos a napi rutin közben azért sokunk észreveszi, hogy nőként a háttérbe helyezte magát, nem sikerült megtalálni az egyensúlyt. Szeretnénk mi is kicsit kibontakozni, szebbek, nőiesebbek lenni – magyarázza Szalai Judit. Majd hozzátette: bárkinek bármilyen gondja, problémája van, számíthat arra, hogy segít valaki. Példaként említette, hogy nemrég elszakadt a bokaszalagja, és mankóra volt szüksége. Minden klubtagra számíthatott.

Saját magukat tartják fenn, de örülnének, ha lenne lehetőségük olyan tárgyi berendezésekre pályázni, amelyeket az edzéseken fel tudnának használni.

– Ha valamit szeretnénk megvalósítani, akkor általában sikerrel járunk. Hamarosan megkapjuk az önkormányzat buszát, hogy Katus Attila egyik ingyenes edzőnapján ott lehessünk, de Kiss Virág óráján is szívesen részt vennénk.

A csoporttagok ezen kívül szeretnének elmenni kirándulni, és a jövőbeni terveik között szerepel egy néhány napos női tábor megszervezése is.