Új otthont keresnek négy kölyöknek

Négy keverék kutya kölyök keresi szerető gazdiját. Mint megtudtuk, szedresi gazdái az ebek anyját is úgy fogadták be, az állat akkor már vemhes volt. Most kölykeinek keresnek új otthont. A kutyusok most fél évesek, mind a négyen kanok. Ingyen elvihetőek. Érdeklődni a 06-30/554-5509-es telefonszámon lehet.