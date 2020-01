Új rekord született az idei Bartina Teljesítménytúrán

Huszonegyedik alkalommal rendezte meg az Ifjúsági Unió Szekszárd Egyesület a Bartina Teljesítménytúrát szombaton. Farkas Péter szervező szerint az idei túra nyújtotta a legszebb látványt az elmúlt évekhez képest.

Újabb rekordot döntöttek meg, még a tavalyinál is többen, egészen pontosan 1953-an indultak el a kijelölt négy távon. A Bartina Light távon, ami 4 kilométer hosszú volt, 229-en haladtak végig, a tizenhét kilométeres táv volt a legnépszerűbb, ezt 1209 túrázó teljesítette, a 30 kilométeres szakaszt 342 ember járta végig, a Bartina Maraton 42 kilométeres távját pedig 173-an teljesítették. Legtöbbjük a környékről érkezett, de sokan jöttek Budapestről, sőt Nyíregyházáról is érkezett vállalkozószellemű résztvevő. A legfiatalabb teljesítő még babahordozóban, a legidősebb pedig 82 évesen járta végig a túrát.

Farkas Péter kiemelte, az idei alkalommal körülbelül tizenöt-húsz fogyatékossággal élő személy is teljesítette valamelyik távot, siketek és nagyothallók, vakok és gyengén látók, valamint autisták is. Ehhez hozzáfűzte, hogy az Ifjúsági Unió Szekszárd Egyesület támogatói jegyeket is árult, amelyek bevételét az Esőmanók Egyesület számára ajánlották fel. Továbbá a túra napján a Szekszárdi Kutyamenhely javára is gyűjtöttek, mintegy 250 kilogramm kutyatápot szállítottak el hozzájuk.

Idén először határoztak meg szintidőt a szervezők, azonban az ónos eső és az időjárás miatt nem voltak olyan szigorúak ez ügyben. A viszontagságos időjárás azonban nem csak fejfájást okozott a szervezőknek, hiszen éppen emiatt az elmúlt húsz év egyik legszebb tájképét láthatták a túrázók.

Farkas Péter kiemelte, hogy hosszas előkészület előzte meg a rendezvényt, amelyen végül összesen 110 önkéntes biztosította a gördülékeny túrázást. Hat ponton és a célban osztottak utánpótlást, teát, forralt bort, almát, nápolyit és zsíros kenyeret.