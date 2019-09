Újabb három hölgy állt fotósunk kamerája elé

Pénteken ismét három hölgy vett részt a Tündérszépek szépségverseny fotózásán: Schwáb Lejla Tamásiból, Takács Réka Szakályból, valamint Márkus Alexa Lea Koppányszántóról. Hétfőn pedig tovább folytatódik a munka, hiszen ismét három csinos lány áll majd fotós kollégánk kamerája elé. Az elkészült képeket hamarosan meg is tekinthetik olvasóink portálunkon, ahol értékelést is adhatnak a fotókra, így hozzájárulhatnak egy hölgy továbbjutásához a verseny régiós fordulójába. Addig is mutatjuk videónkat, amelyet fotózás közben készítettünk.

A megmérettetésre továbbra is lehet jelentkezni, de ajánlatos azt minél előbb megtenni, hiszen folyamatos a beválogatás, és legfeljebb 30 nevező vehet részt a megyei fordulón. A Tündérszépek-versenyre Tolna megyében állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, valamint a megye területén született hölgyek vagy az itt található oktatási intézmények hallgatói jelentkezhetnek, akik a jelentkezés idején már betöltötték a tizenhatodik életévüket, de a döntő napjáig nem töltik be a harmincadik életévüket. A részletes információkat tartalmazó versenyszabályzat a tunderszepek.hu oldalon található meg, ahol a jelentkezést is le lehet adni.

Hogy miért érdemes indulni? Például azért, mert azokról, akiket a zsűri behív fotózásra, szuper portfóliók készülnek, amelyeket a verseny végén meg is kaphatnak majd. Az sem mellékes, hogy a díjazottak között közel tízmillió forint értékben találnak gazdára nyeremények: modellszerződés, H&M vásárlási utalványok, mobiltelefonok, egzotikus utazások.