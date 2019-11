Újbort kóstolhatunk Szent Márton napján

Elkészültek az újborok, éppen időben, hiszen november 11-e Márton-nap, mely összekapcsolódik a hazai új borok bemutatásával, kóstoltatásával. A szekszárdi borászok szerint a korai fajtákból készült nedűk jól sikerültek, gyümölcsösek, frissek. A Márton-napi libasült mellé a legtöbb helyen rozét töltenek a poharakba.

Márton napján és annak környékén az őszi munkák végét és az újbort ünneplik a gazdák. Idén meglepte a gazdákat a szüret, egy átlagos évjáratra készültek és szenzációs lett belőle. Az időjárás nagyban hozzájárult ehhez, a sok napsütés, a száraz, meleg idő „megtolta” a cukorfokokat. Vesztergombi Csaba szekszárdi borász szerint az idei borok benne lehetnek a TOP háromban, vagyis a valaha volt legjobb három évjáratban.

Pedig gondokkal kezdődött a szüret, főleg azok a termelők voltak bajban, akik nem feldolgozni, hanem értékesíteni szerették volna a termést. Akkor azt mondta mindenki, sok termett, nincs ára a szőlőnek, még a tavalyi borból is van bőven a pincékben. Pár héttel később kiderült, nem termett annyi, mint amire számítottak és a szőlő ára is elindult felfelé.

Országosan a szőlő termés­átlaga 74 mázsa volt hektáronként, míg tavaly 84 mázsa. Így 2,7 millió hektoliter újbor érlelődik a pincékben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának becslése szerint. A minőség borvidékenként és fajtánként eltérő, összességében jó évjáratra számítanak a bortermelők. Idén az átlagosnál többet kellett permetszerekre költeni, ami részben az időjárásnak köszönhető. Bár az időjárást és az évjárat minőségét nem befolyásolja az uniós támogatás, de jelentős fejlesztéseket tudtak megvalósítani az ágazat szereplői az eddig kiírt pályázatokból. A megye két borvidékén folytatódtak az új szőlőtelepítések, ezek döntő részben támogatással valósultak meg.

A szekszárdi Mészáros Pál szerint szenzációs lett az idei évjárat. A rozé borok náluk is elkészültek, a fehérekkel még dolgoznak, kivétel az Irsai Olivér, mely már palackban van, a vörös fajták közül pedig van olyan is, mely préselés alatt áll. Gyönyörű, vastag, sötét színű, bársonyos, zamatos lesz a vörösbor. A Mészáros Borház rozéja Pinot Noir és Zwiegelt keveréke, már palackba is került, sőt az üzletekben is megvásárolható. Mészáros Pál elmondta, idén családi körben ünneplik a Márton-napot, libamájat, libacombot sütnek és természetesen libatöpörtyű is készül, hozzá pedig rozéval koccintanak.

A szekszárdi Vesztergombi Csaba is úgy látja, kiemelkedően jók az idei borok. Náluk a rozé csak Pinot Noirból készült, szintén palackban van már. A Márton-napot a pincéjükben ünneplik, vendégekkel együtt, libás ételekkel és rozéval. Több más bortermelőt is megkérdeztünk, ők hogyan értékelik az idei új borokat. Összességében remek borok készülnek a tavalyiakhoz képest, hozzátették, minden esetben érdemes készíttetni laboratóriumi vizsgálatot, és annak eredménye alapján kezelni a borokat.

November harmadik csütörtöke a francia borok kedvelőinek is fontos dátum. Ekkor jelenik meg az újbor, a Beaujolais (ejtsd: bozsolé). Évente körülbelül 50 millió litert adnak el belőle. A Beaujolais az azonos nevű francia történelmi borvidékről származó borfajta, a gamay szőlőből készül.

Árulkodó libák és a beaujolais A Szent Márton napján, azaz november 11-én az elfogyasztott liba mellének csontjából jósolni lehet, mégpedig arra vonatkozóan, hogy milyen lesz az idei tél. Ha a csont piros, nagy télre van kilátás; ha a csont fehér, akkor jó lesz megvizsgáltatni, épségben van-e a hólapát; ha pedig fekete, akkor ne a téli bundát készítsük elő, hanem inkább az esernyőt. Az a bizonyos Márton egyébként 317-ben a pannóniai Savariában – ez a mai Szombathely római kori neve – született. Misszionáriusként sok jót tett, megszerették az emberek és püspökükké akarták választani. Ő azonban méltatlannak érezte magát erre, így amikor érte jöttek, hogy felszenteljék, elbújt egy libaólban. A legenda szerint a libák hangos gágogásukkal elárulták őt. Halálának évfordulóján, november 11-én tartják tiszteletére a Márton-napot.

Borítókép: A szekszárdi Mészáros Pincénél is elkészültek az új borok, a képen Mészáros Péter