Ünnepek után terv és kitartás sem árt, hogy túléljük a januárt

Szép hosszú volt a tavalyi ünnep, csütörtökre esett szent­este, így négynapos volt a karácsony, majd hasonlóan hosszú az év végi ünnepség is. Ezt megelőzően viszont alaposan kiköltekeztük magunkat, hiszen a soknapos ünnepre étellel, italokkal készülni kellett.

A januári fizetéseket, segélyeket a legtöbb helyen még decemberben átutalták, így nagyon hosszú lesz az idő a következő bevételig. A kérdés az idei év elején megint, hogyan éljük túl a januárt? A vírus és a szigorítások ellenére jelentős forgalmuk volt az üzleteknek még a múlt év utolsó napjaiban is. A heteken át zajló költekezés, majd a napokig tartó falatozás után mint derült égből a villámcsapás, úgy sújt le ránk a januári „szűk hónap”.

Ahogy véget érnek az ünnepek és újra dolgozni kell, a gyerekek iskolába, óvodába mennek, a családok többsége kénytelen belátni, hogy nemcsak a hűtő és a spájz, de sajnos a pénztárca tartalma is alaposan megcsappant. Háziasszonyok és családfők tízezrei tanakodnak az ünnepi kijózanodás után: vajon hol lehetne húzni még a nadrágszíjon, hogy anyagi csőd nélkül túlélje a család a januárt?

– Mindennek az alapja a tervezés – mondta az egyik szekszárdi pénzügyi cég tanácsadója. – Persze, ha valaki elmulasztotta a takarékoskodást, annak már csak tűzoltásra van módja. Fontos, hogy megnézzük, mi van a ház körül, abból kell elsősorban gazdálkodni. A pénzügyek tekintetében le kell ülni, és át kell számolni, mire kell az adott hónapban költeni. Összeírni a fix kiadásokat: ilyenek a befizetésre váró számlák és csekkek, az óvoda vagy az iskolai étkezési díj. Lehet spórolni például az üzemanyagon. Jobban átgondolva a menetrendet, ki lehet találni, csak akkor indítsuk be az autónkat, ha feltétlenül muszáj. Segít az is, ha bevásárlólistával megyünk a boltba, így felesleges dolgok nem kerülnek a kosárba. A legfontosabb: számoljuk össze, mennyit költöttünk az ünnepre, osszuk el az összeget 12 hónapra, így megkapjuk, idén mennyit kell havonta eltenni ahhoz, hogy ne legyen baj jövő januárban.

A bonyhádi illetőségű Németh Istvánné három gyermekes családanya, ő a jól bevált trükkjeiről beszélt, melyek alkalmasak a katasztrófa elkerülésére.

– Sok ismerősömnél látom, hogy bizony van baj az ünnepek után, és jól meg kell gondolni, mire és mennyit költhetnek januárban. Mi mindig megpróbáljuk előre, jól átgondolva ütemezni az ünnepi költekezést, hogy ne legyen baj év elején. A főzést úgy intézem, hogy ne halmozódjon föl túl sok maradék, ami pedig mégsem fogy el, azt lefagyasztjuk. Januárban így nemcsak gazdaságosan, de percek alatt meg lehet oldani egy-egy vacsorát vagy ebédet: külön bevásárlás és főzőcskézés nélkül – magyarázta a gyakorló háziasszony. A töltött káposzta például hagyományos karácsonyi étek, kiválóan fagyasztható, hiszen mindig marad belőle. Ilyenkor egy-egy vacsorát ki lehet vele váltani.

Az általunk megkérdezett pszichológus elmondta, a boldogsághormonokat jelentősen aktivizálja a sport is: ha van lehetőségünk, menjünk el kirándulni a családdal. Sétáljunk nagyokat a szabad levegőn, a téli depresszió egyik fő okozója ugyanis a fényhiány. Idén sajnos nem nagyon van rá mód, hogy eljárjunk közös tornára, jógára, így marad az otthoni mozgás. Télen, esténként egy-egy kártyapartival is fel lehet vidítani a családi együttlétet. Esetleg kortyolgassunk nyugtató gyógy­teát, gyújtsunk gyertyát. Ne legyen lelkiismeret-furdalásunk akkor sem, ha nincs kedvünk otthonról kimozdulni a sötét, ködös estéken: teremtsünk otthon meghitt hangulatot, olvassunk jó könyveket, pótoljuk be a nyáron megszerzett elmaradásunkat filmek terén.