Van olyan, amelyik hetvenéves korában virágzik először

Körülbelül kétezer kaktuszt gondoz Till János. Negyven éve foglalkozik ezekkel a növényekkel. Félmázsás példányai is vannak. Az eredeti szakmája egészen más: építőipari, szerelőipari szakember; elektromérnök.

Téved, aki azt hiszi, hogy a kaktuszok nem igényelnek gondoskodást. Till János, aki több mint negyven éve foglalkozik velük, sokat tud mesélni arról, mi mindent kell tenni azért, hogy ezek a sokat kibíró növények jól érezzék magukat. A téli, nyugalmi időszakban – októbertől márciusig – valóban nem kívánnak különösebb odafigyelést. Fagymentes, száraz helyen elvannak, még öntözni sem kell őket. De nyáron kitölti a napokat a velük való foglalatosság. Már csak a nagy számokból adódóan is. Ugyanis a szekszárdi gyűjtőnek, több száz fajtából, mintegy kétezer kaktusza van. Pozsgások is akadnak az állományban és olyan különlegesség is, mint a madagaszkári pálma, ami emberméretű, érzékeny teremtmény. A lakásban telel, mert tizenöt foknál alacsonyabb hőmérsékleten tönkremegy.

Egészen más okból ismert Szekszárdon Till János, nem a kaktuszai miatt. A hetvenhét éves elektromérnök tíz évig a TÁÉV építésvezetője volt, majd szerelőipari gmk-t vezetett, aztán egyéni vállalkozást, később kft.-t működtetett. Igazi mesterember, akivel mindig elégedettek voltak a megbízói, és akire felnéztek a fiatalabb szakik.

Már tizenkét éve nyugdíjas, és az unokákkal való foglalkozás mellett a kaktuszaira fordítja a legtöbb időt. Kereskedni soha nem kereskedett velük, legföljebb elajándékozott néhányat, amennyiben tudta, hogy jó helyre kerülnek. A szaporításhoz külföldről vásárolt magokat. De ma már a leépítés a célja, nem a gyarapítás.

Két üvegházban tartja a gyűjtemény javát. Sokat kihord tavasszal az udvarra, némelyiket kiülteti a kertbe, s ősszel visszaviszi őket a teleltető helyre. Nem egyszerű ez a mutatvány, mert akadnak köztük harminc-negyven éves, félmázsás példányok is. De kint maradó, áttelelő kaktuszai is vannak. A legtöbb májusban hozza a csodálatos színű, érdekes formájú virágait. Még romlott hús szagú is van közöttük. Az így csalogatja a táplálkozni vágyó, aztán táplálékká váló rovarokat.

Optimista ember Till János. Ez abból is látható, hogy harminc éve gondoz egy olyan kaktuszt, amelyik hetvenéves korában virágzik először.