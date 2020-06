Vérbeli nevelőtanár, és a helyi rádió hőskorának ismert alakja

Tanár, fotós, rádiós, tévés, kulturális szervező. A 65 éves Kubanek Miklós tavaly ment nyugdíjba. Eseményekben gazdag évtizedek vannak mögötte.

Tavaly óta nyugdíjas. Tanár és újságíró volt. De mindkét mesterséget kicsit másként csinálta, mint az ezekben a szakmákban tevékenykedők többsége. Valahogy: emberközelibben. És persze: hivatásszerűen. Na nem rettenetesen komolyan, nem hivatalosan, hiszen nagy erőssége a humorérzék. Mondhatni, játszi könnyedséggel volt népszerű a tanítványai és a rádióhallgatók körében.

Keretes mű Kubanek Miklós élete, már ami a munkaviszonyban töltött éveket illeti. Tanárként kezdte és tanárként fejezte be aktív pályáját. S közben volt ez-az.

– Középiskolás koromtól kezdve két irányba kacsintgattam – emlékszik vissza –, a színház és a katedra felé. De mikor láttam, hogy a színpadra a nálam tehetségesebbek se jutnak fel, tanárképzőbe jelentkeztem. Ettől függetlenül, miközben pedagógusnak készültem, beleszagoltam a pécsi színház mindennapjaiba. Voltam egy-két darabban díszlettologató és statiszta. Dolgozni a szekszárdi 505-ös szakmunkásképző (a mai Ady) kollégiumában kezdtem. Aztán jött a rádiós-tévés korszak, mígnem visszakanyarodtam a pedagógusi pályához. Közben másoddiplomát szereztem, óraadó is voltam itt-ott-amott, s végül az I. Béla gimnázium kollégiumi nevelőjeként mentem nyugdíjba. Ha rajtam állna, minden tanárnak kötelezővé tennék néhány évnyi kollégiumi munkát. Hogy legyen igazán közel a gyerekhez, és tanulja meg a szakmát! Én a nap 24 órájában elérhető voltam, előfordult, hogy éjszaka kaptam tanácskérő, segítségkérő sms-t.

A lelki pátyolgatás mellett a tehetségmenedzselés is Kubanek Miklós nagy erőssége. Sok fiatalt készített fel különböző kulturális megmérettetésekre. Nyugdíjazása előtt pár nappal vitt tíz diákot egy észak-magyarországi versenyre – versmondókat, énekeseket, zenészeket, táncosokat –, ahonnan kilencen éremmel tértek haza. Kiállításokat szervezett annak idején a szakmunkásképzőben, később – szintén pedagógus feleségével – az egészségügyi középiskolában, majd az I. Béla kollégiumában. Házon kívül is jó néhány tárlatot nyitott meg. A bonyhádi zománcművesnek, Stekly Zsuzsának például több mint harmincat, országszerte. Mindemellett világ­életében érdekelte a technika, a kommunikáció. Rengeteget fényképezett, operatőri munkát is végzett és nem véletlen, hogy a helyi rádiózás emlékezetes alakjaként tartják számon.

– A helyi műsorkészítés hőskorában olyan emberekkel kerültem kapcsolatba – meséli -, akik akartak valamit. A tévés Kindl Gáborral, az újságíró Hazafi Józseffel, az operatőr Mayer Zoltánnal, vagy a kistelepülési magazinokat készítő Decsi-Kiss Jánossal. De említhetném Déri Istvánt is, akinek az irányítása alatt már a szocializmusban olyan üzleti alapon működött az OFOTÉRT, hogy öröm volt nézni. Dolgoztam nála egy ideig, a nehéz kuncsaftokkal való kommunikációt ott, a pult mögött tanultam meg.

Aztán bevonultam katonának, a kalocsai forradalmi ezredhez. Egy időben szolgáltam a honvédelmi miniszter, Czinege Lajos fiával. Úgyhogy amikor a Czinege apuka látogatni jött a fiacskáját, a vadgalambok is derékszögben repültek a laktanya területén. S aztán elkezdtem az első pedagógusi életszakaszomat. Hamarosan önálló kulturális nevelőtanár lettem az 505-ösben. Ami azt jelentette, hogy szinte bármit szervezhettem egy 2400 fős iskolában. Akár békaugrató szakkört is, mert ennyi gyerek közül biztos, hogy arra is lett volna 10-20 jelentkező.

Fotós, videós érdeklődését ismerve többször hívták a KSZE (Kukoricatermelési Szocialista Egyesülés) stúdiójába, ahol eredetileg a vetőmag-kereskedelemmel és a mezőgazdasági gépkereskedelemmel kapcsolatos sajtó és PR-tevékenység folyt. Szakmai újságot adtak ki, oktatófilmeket készítettek. De a városi televízió is ott cseperedett fel, mivel a legkomolyabb technikával ez a társaság rendelkezett a megyeszékhelyen. A váltásra 1989-ben szántam el magam.

– Az egy sűrű időszak volt – eleveníti fel a történteket. – Rádióztam helyben, híradóztam a pécsi tévének, művészportrékat készítettem a szekszárdi Pop Tv-nek. Sok minden indult, önzetlen emberek nagy lelkesedésével. Akik meglátták ebben, és másban is az üzletet, azok csak később léptek színre. Hozzám a rádiózás állt legközelebb. Azt egy gatyában is lehet csinálni, lazán, lavór vízben áztatott lábakkal. A tévé viszont megjelenést kíván. De legyünk őszinték: alkatomnál fogva én nem vagyok egy képernyőre termett szépfiú. Szóval sok mindennel foglalkoztam, miközben dübörgött a rendszerváltás, emberek kerültek fel és le, cégek születtek és mentek tönkre.

A KSZE megszűnt, és 1994-től kényszervállalkozóként próbáltam létezni. Volt, ami nagyon bejött, például a hőgyészi önkormányzati ülésekről való élő közvetítés, és volt, ami nagyon nem. Stabilabb bevételekre vágytam, s akkor eszembe jutott, hogy van nekem egy-két tanári diplomám. Először a Gábor Dénes Főiskolán lettem óraadó, aztán, 2011-től kollégiumi nevelő az I. Bélában.

Ilyen pörgős évek után nem volt könnyű nyugdíjba vonulni, de a szívem már erősen jelezte, hogy ne tovább! Vannak még terveim, de most rám fér a pihenés.