Vidám teadélutánt tartottak a Vöröskeresztnél

Szüreti hangulatú teadélutánt tartott a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének Nyugdíjas Alapszervezete. Zenés műsort adott a Szívküldi Dalkör, valamint szüreti bevonulás és páros tánc volt a program. Szendvicsek, üdítők, sütemények, borok fogadták a belépőt a nyüzsgő teremben. Körülbelül ötven fő vett részt az eseményen, tagok, vendégek és barátok – tudtuk meg Laczkó Józsefné titkártól. A szervezet nagyobb rendezvényei közé tartozik a farsangi teadélután, a Vöröskereszt-világnapi ünnepség, és persze ez a szüreti teadélután.

Tevékenységeik közül kiemelte a ruhaosztást; a ruhaneműket katasztrófahelyzetek áldozatainak, hajléktalanoknak, rászorulóknak, családoknak szánják. Bútorokat is adományoznak. De vannak egészségügyi előadások és kézimunka-foglalkozások is. Kirándulni voltak több helyen.

A zenés műsorban Illés Antal, Baksai Ferenc és Fritz Anna énekelt, s a közönség is bekapcsolódott természetesen. Nem telt el sok idő, és felpattantak az asztaloktól, rögtön kilenc pár keringőzött, és ez még csak a kezdet volt. – Nyolcvanhat éves, és hogy meg tudja magát rázni, ha táncolnak! – hívták fel figyelmünket az egyik nyugdíjas hölgyre.

– Igyekszünk ilyen fiatalosak maradni; aki begubózik, az hanyatlik, hamarabb meg is hal, és én még nem akarok, ráérek harminc év múlva meghalni – jelentette ki egy másik idős asszony. Ha már szüreti mulatság, akkor szőlőt is kínáltak, és tombola is volt.